Кроссовер Great Wall обзавёлся медиасистемой с диагональю как у «Гелендвагена»

Экстерьер Wey VV5 изменился локально: дизайнеры изменили рисунок оптики, форму бамперов и заменили радиаторную решётку. Кроме того, обновлённый VV5 лишился «подогретой» версии с другим обвесом и выхлопной системой. После рестайлинга VV5 снова стал как две капли воды похож на «старшую» модель VV7.

Оформлением интерьера кроссовер Wey подражает немецкому премиуму: передняя панель аналогична Mercedes-Benz GLA, в дизайне центрального тоннеля узнаётся Porsche Macan. Развлекательный комплекс получил систему распознавания лиц, селектор автоматической трансмиссии уступил место джойстику. Виртуальная приборная панель диагональю 12,3-дюйма отличилась новой графикой, обновились камеры кругового обзора.