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1:59

Кроссовер Great Wall обзавёлся медиасистемой с диагональю как у «Гелендвагена»

В Китае обновили компактный вседорожник Wey VV5

© autohome.com.cn
Компания Wey — премиальный бренд холдинга Great Wall — представила рестайлинговую версию «младшей» модели VV5. Вседорожник преобразился внешне и отличился широкоформатным дисплеем мультимедиасистемы: в кроссовере размером с Mercedes-Benz GLA появился экран диагональю 12,3 дюйма — такого же размера дисплей развлекательного комплекса нового G-Class.

Экстерьер Wey VV5 изменился локально: дизайнеры изменили рисунок оптики, форму бамперов и заменили радиаторную решётку. Кроме того, обновлённый VV5 лишился «подогретой» версии с другим обвесом и выхлопной системой. После рестайлинга VV5 снова стал как две капли воды похож на «старшую» модель VV7.

Оформлением интерьера кроссовер Wey подражает немецкому премиуму: передняя панель аналогична Mercedes-Benz GLA, в дизайне центрального тоннеля узнаётся Porsche Macan. Развлекательный комплекс получил систему распознавания лиц, селектор автоматической трансмиссии уступил место джойстику. Виртуальная приборная панель диагональю 12,3-дюйма отличилась новой графикой, обновились камеры кругового обзора.

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Фото: autohome.com.cn

Техническая начинка осталась без изменений: VV5 будет продаваться с 1,5-литровой наддувной «четвёркой» мощностью 169 лошадиных сил или двухлитровым турбомотором мощностью 224 лошадиные силы. Трансмиссия безальтернативная — 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Для топ-версии предложат полный привод.

Продажи обновлённого Wey VV5 в Поднебесной начнутся через месяц. Цены стартуют с 127 500 юаней, что эквивалентно 1,150 миллиона рублей по текущему курсу. Экспортировать вседорожники под брендом Wey в другие страны Great Wall не планирует.

Источник: autohome.com.cn