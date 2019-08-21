Great Wall сделал конкурента BMW X4 с лазерной оптикой и распознаванием лиц

Продажи кроссовера Wey VV7 GT в Китае начнутся в ноябре. Цены пока не объявлены, однако по прогнозам, кросс-купе будет стоить около 25 тысяч долларов (1,65 миллиона рублей по текущему курсу). В России суббренд Wey не представлен, а «материнская» компания Great Wall не исключает возвращение в 2020 году.