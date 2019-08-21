Great Wall сделал конкурента BMW X4 с лазерной оптикой и распознаванием лиц

Внешне VV7 GT представляет собой модификацию с покатой крышей премиальных кроссоверов Wey, показанных в качестве концепта еще в 2016 году. Серийный вседорожник отличается декором, оформлением бамперов и радиаторной решетки, а также дизайном колесных дисков.
Оснащение богатое: топовая комплектация комплектуется адаптивными лазерными фарами дальнего света, камерами кругового обзора, круиз-контролем, ассистентом контроля слепых зон, панорамной крышей, кожаным салоном и комплексом систем активной безопасности.
Под капотом Wey VV7 GT находится 227-сильный 2,0-литровый турбомотор (360 Нм). Коробка передач — роботизированная, 7-ступенчатая с двумя сцеплениями, привод — на передние колеса. Кроме того, машина оснащена функцией имитации звука двигателя через колонки аудиосистемы.
Продажи кроссовера Wey VV7 GT в Китае начнутся в ноябре. Цены пока не объявлены, однако по прогнозам, кросс-купе будет стоить около 25 тысяч долларов (1,65 миллиона рублей по текущему курсу). В России суббренд Wey не представлен, а «материнская» компания Great Wall не исключает возвращение в 2020 году.