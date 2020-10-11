Как известно, отныне Ford выпускает только внедорожники, кроссоверы, пикапы и пони-кар: летом с конвейера сошли последние экземпляры седанов Taurus и Fusion. Их место заняли внедорожники и кроссоверы, а теперь Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны: в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения марки Кумар Галхотра сказал, что ключевым моментом для принятия этого решения стал тот факт, что сегмент седанов уже довольно давно находится в упадке и снижение популярности лишь ускорялось за последние несколько лет.