Subaru сделает «самый внедорожный» Outback

Фотография, на котором частично запечатлен порог Outback с массивной защитной накладкой, сопровождается кратким комментарием. «Легендарный Outback — самый мощный и надежный автомобиль в линейке Subaru, — говорится в сообщении пресс-службы марки. — Но что если мы пошли дальше? Или выше? Будьте готовы поднять свои приключения на новый уровень с Outback в новом исполнении с еще большими внедорожными возможностями».

Можно расценивать это описание как намек на появление в семействе Outback новой, «самой внедорожной», версии. По предварительным данным, такой универсал отличается от обычного увеличенным дорожным просветом (точные цифры автопроизводитель пока не приводит), доработанной подвеской, а также защитными накладками на арках и порогах.