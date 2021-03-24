Subaru сделает «самый внедорожный» Outback

Фотография, на котором частично запечатлен порог Outback с массивной защитной накладкой, сопровождается кратким комментарием. «Легендарный Outback — самый мощный и надежный автомобиль в линейке Subaru, — говорится в сообщении пресс-службы марки. — Но что если мы пошли дальше? Или выше? Будьте готовы поднять свои приключения на новый уровень с Outback в новом исполнении с еще большими внедорожными возможностями».
Можно расценивать это описание как намек на появление в семействе Outback новой, «самой внедорожной», версии. По предварительным данным, такой универсал отличается от обычного увеличенным дорожным просветом (точные цифры автопроизводитель пока не приводит), доработанной подвеской, а также защитными накладками на арках и порогах.
Subaru
Изменений в силовой установке не предвидится. Скорее всего, Outback Wilderness будет комплектоваться стандартным мотором объемом 2,4 литра мощностью 264 лошадиные силы.
На российском рынке на сегодняшний день представлен рестайлинговый Subaru Outback предыдущего поколения. Универсал комплектуется 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 лошадиных сил либо 3,6-литровым двигателем, развивающим 260 сил. Цены варьируются от 3 049 000 до 4 099 900 рублей.