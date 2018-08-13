Вот так перевозят гигантские лопасти ветрогенераторов. Впечатляет!

Китайский производитель грузовых автомобилей CIMC Vehicles опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором показал, как перевозят огромные лопасти ветрогенераторов. Для транспортировки узлов ветроэлектростанции, которую построили на горе Баодин, использовали дизельные грузовики с мотором, выдающим 480 лошадиных сил и 2200 Нм крутящего момента.

В ролике отмечается, что подобная работа требует высокой точности и предъявляет особые требования к транспортным средствам. Машины должны быть мощные, маневренные и надежные, так как дороги изобилуют поворотами и крутыми подъемами.

Видео с YouTube-канала CIMC Vehicles.

Чтобы упростить транспортировку лопастей, норвежская компания придумала особый прицеп с высоким дорожным просветом и поворотными осями. Его оборудовали гидравлическим подъемником, который позволяет приподнимать прицеп для проезда, например, по мостам.