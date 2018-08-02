В Англии продается аэродинамическая труба для доводки автомобилей

В Англии выставлен на продажу технический центр, принадлежавший фирме Lola Cars — разорившемуся производителю гоночных автомобилей, известному болидами для Ле-Мана и Индикара. Главная ценность — аэродинамическая труба с механизмом бегущей дорожки, в которой проводили испытания масштабных моделей гоночных машин.

Данная аэродинамическая труба считается одной из лучших установок такого типа. Труба выполнена по закрытой схеме. Рабочая часть для установки испытываемой модели имеет 2,7 метра в ширину и 2,47 метра в высоту. Труба предназначена для испытаний моделей легковых и гоночных автомобилей в масштабе 1:2. Можно продувать и грузовики — трубой пользовалась фирма Scania, применявшая модели в масштабе 1:6.

Пятилопастной вентилятор из углепластика приводится электромотором мощностью 872 лошадиные силы и способен создать в рабочей части поток воздуха со скоростью до 65 метров в секунду (234 километра в час). Весь воздух проходит через мощный чиллер, гарантирующий отклонение температуры не более 1 градуса.

Гибкий ремень бегущей дорожки — два метра шириной и четыре метра в длину. Он приводится мотором мощностью 268 лошадиных сил и может двигаться со скоростью до 280 километров в час. При этом ремень можно поворачивать (вместе с моделью или отдельно) для имитации увода шин, заноса или поперечного ветра.

Уникальная особенность электронной системы контроля — возможность поменять колесную базу и колею испытуемой модели прямо с пульта из контрольной комнаты. Данные об аэродинамических нагрузках снимаются при помощи датчиков, встроенных в вертикальный пилон, который крепится к потолку.

Кроме инженеров самой фирмы Lola трубой пользовались гоночные команды Mazda Multimatic и Rebellion Racing, производитель грузовиков Scania и дирижаблестроительная фирма Hybrid Air Vehicles.

Помимо аэродинамической трубы в технической центре Lola есть мастерская для постройки моделей, рабочие помещения и семиосевой стенд для испытания шасси.

Предполагаемая цена технического центра не называется. На сайте технического центра есть контактные данные сотрудников, ответственных за продажу.