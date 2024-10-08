Мотоцикл Aurus Merlon получил зимнюю версию с закрытой коляской

Мотоцикл Aurus Merlon получил зимнюю версию с закрытой коляскойВнутри нее размещена дополнительная батарея
Боковой прицеп необычной обтекаемой формы с крышкой — главное внешнее отличие зимнего исполнения Aurus Merlon от обычного. Внутри спрятана дополнительная батарея. Помимо увеличения запаса хода, она обеспечивает лучшую развесовку.
Merlon дебютировал в 2022 году после пяти лет разработки. С места до 100 километров в час мотоцикл разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Пиковая мощность мотора — 190 лошадиных сил (350 Нм), запас хода — до 200 километров.
К низким температурам подготовлен и стандартный Merlon: в НАМИ заверяли, что байк может работать при -25 градусах по Цельсию. Также для него не должна оказаться помехой 40-градусная жара.
Гражданская версия Merlon должна поступить в продажу в следующем году. По предварительным оценкам, ее стоимость составит от 10 до 12 миллионов рублей. Впрочем, такую цену называли год назад, так что к моменту выхода на рынок модель наверняка окажется дороже.