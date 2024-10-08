Мотоцикл Aurus Merlon получил зимнюю версию с закрытой коляской

Внутри нее размещена дополнительная батарея

Мотоцикл Aurus Merlon подготовили к зиме. На Петербургском международном газовом форуме представили зимнюю версию двухколесного Aurus, пишет ТАСС. Разработанный ФГУП НАМИ Merlon в таком исполнении дооснащен закрытым боковым прицепом с батареей, удлиняющей запас хода в холодное время года. Зимний Merlon предназначен для кортежей первых лиц, отмечают в НАМИ. То есть, в свободной продаже он вряд ли появится.