Создатели первого ближневосточного суперкара сделали беспилотник

Полностью электрический MUSE — совместная разработана W Motors и китайской ICONIQ Motor, партнерами которых выступают Magna Steyr, Microsoft и власти ОАЭ. Беспилотник оснащен автономной системой управления 4-5 уровня, инновационным интерфейсом и подключен к облачной системе дистанционного управления и контроля. Салон автомобиля еще на производстве адаптируется под требования заказчика.
Фото: edgardaily.com
Сборку беспилотников наладят на новом заводе W Motors в Дубае. Первая очередь строительства комплекса будет завершена в четвертом квартале этого года. Одновременно с предпоказом MUSE власти города анонсировали стратегию развития беспилотного транспорта. Переход к автономным автомобилям позволит ежегодно пополнять бюджет на 22 миллиарда дирхам, сократить количество вредных выбросов и ДТП.
Фото: edgardaily.com
Летом прошлого года стало известно, что в линейке W Motors появится суперкар начального уровня, который будет конкурировать с Ferrari 488, а также «заряженный» кроссовер. Последний будет «более эксклюзивным и спортивным в плане материалов», чем Lamborghini Urus.