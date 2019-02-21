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18:02

Создатели первого ближневосточного суперкара сделали беспилотник

Компания W Motors показала автономный MUSE

© Фото: edgardaily.com
Компания W Motors, разработавшая первый ближневосточный суперкар Lykan Hypersport, представит на автосалоне в Шанхае беспилотник MUSE. На дороги автомобиль выйдет к началу всемирной выставки Экспо-2020, которая пройдет в Дубае.

Полностью электрический MUSE — совместная разработана W Motors и китайской ICONIQ Motor, партнерами которых выступают Magna Steyr, Microsoft и власти ОАЭ. Беспилотник оснащен автономной системой управления 4-5 уровня, инновационным интерфейсом и подключен к облачной системе дистанционного управления и контроля. Салон автомобиля еще на производстве адаптируется под требования заказчика.

Название Muse взято из греческой мифологии. Так назвали богинь, покровительниц искусств и наук.

Фото: edgardaily.com

Сборку беспилотников наладят на новом заводе W Motors в Дубае. Первая очередь строительства комплекса будет завершена в четвертом квартале этого года. Одновременно с предпоказом MUSE власти города анонсировали стратегию развития беспилотного транспорта. Переход к автономным автомобилям позволит ежегодно пополнять бюджет на 22 миллиарда дирхам, сократить количество вредных выбросов и ДТП.

Основатель и глава W Motors Ральф Деббас (слева) вместе с партнерами.

Фото: edgardaily.com

Летом прошлого года стало известно, что в линейке W Motors появится суперкар начального уровня, который будет конкурировать с Ferrari 488, а также «заряженный» кроссовер. Последний будет «более эксклюзивным и спортивным в плане материалов», чем Lamborghini Urus.

Источник: Edgar
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