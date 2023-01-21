Босс «формульной» команды Mercedes-AMG продает культовую Ferrari

Босс «формульной» команды Mercedes-AMG продает культовую FerrariНа одометре суперкара 1990 года выпуска всего 5,5 тысячи километров
Босс «формульной» команды Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф продает культовую Ferrari F40. Автомобиль находится в британском дилерском центре Тома Хартли-младшего. Речь идёт об аутентичной Ferrari F40 с номером шасси 087007 и минимальным пробегом. Недавно купе прошло полное техобслуживание в итальянской реставрационной мастерской, а Ferrari документально подтвердила подлинность шасси, кузовных панелей, двигателя и трансмиссии.
Тото Вольфф уже вошёл в историю, как один из самых успешных руководителей коллективов «Формулы-1»: Mercedes-AMG во главе с топ-менеджером выиграла восемь кубков конструкторов подряд. Однако в продаже суперкара от конкурирующей марки Ferrari нет подтекста: Вольфф ещё пару лет назад признавался, что водить машины просто нет времени.
tomhartleyjnr.com
Поскольку с каждым сезоном Формулы-1 число Гран-при увеличивается, коллекция Тото Вольффа наверняка будет распродаваться и дальше. За последние три года австриец избавился от Ferrari LaFerrari Aperta, Ferrari Enzo и Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series, а теперь пришла очередь F40.
tomhartleyjnr.com
Суперкар 1990 года выпуска в классическом красном цвете с красным салоном. Судя по описанию, первоначально купе было выпущено для испанского рынка. Техника стандартная: под капотом 2,9-литровый турбомотор V8 (478 сил, 577 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику», снаряжённая масса F40 — 1100 килограммов.
Британский дилер готов озвучить цену Ferrari F40 только по запросу. С учётом состояния, истории и сертификата «Красной книги» Ferrari за суперкар могут выручить около полутора миллионов долларов.