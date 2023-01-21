Босс «формульной» команды Mercedes-AMG продает культовую Ferrari

Тото Вольфф уже вошёл в историю, как один из самых успешных руководителей коллективов «Формулы-1»: Mercedes-AMG во главе с топ-менеджером выиграла восемь кубков конструкторов подряд. Однако в продаже суперкара от конкурирующей марки Ferrari нет подтекста: Вольфф ещё пару лет назад признавался, что водить машины просто нет времени.