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6 марта, 12:28

Ксении стали самыми аварийными водителями в России

Эксперты составили рейтинг самых «безаварийных» водителей-женщин в России

© Сергей Киселев/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
В преддверии Международного женского дня страховая компания «Согласие» рассказала, как зовут женщин с полисами автокаско, которые реже всего попадают в аварии. Так, самыми «безаварийными» стали Олеси, а чаще всего в ДТП попадали Ксении.

В преддверии Международного женского дня страховая компания «Согласие» рассказала, как зовут женщин с полисами автокаско, которые реже всего попадают в аварии. Проанализировав общероссийскую статистику по этому виду страхования за 2019 год, специалисты выяснили, что безопаснее всего ездят женщины по имени Олеся, у которых на 100 застрахованных автомобилей приходится 21 убыток.

Также в лидерах «безаварийного» рейтинга находятся Лилия и Алена, у которых частота убытков составляет 27%. Третье место у Надежды, чья аварийность составила 31%. Дальше расположились автолюбительницы по имени Анастасия, у которых этот показатель достиг 33%. Частота убытков у Ольги, Аллы и Валентины – 34%. Замыкают первую десятку аккуратных водителей Людмила и Лариса, у которых по 35%.

По данным экспертов, самыми аварийными водителями-женщинами являются Ксении. Частота убытков у них достигает 57%. Более аккуратны на дороге Александра и Екатерина, у которых по 47%. У Евгении и Любови этот показатель составляет 44%, у Виктории – 42%, а у Тамары – 41%. Одинаково водят автомобиль Марина, Яна и Вера - у всех по 40%.

Не так давно, в честь Дня Святого Валентина, страховая компания «Согласие» составляла рейтинг самых «безаварийных» водителей-мужчин столицы. Самыми аккуратными в 2019 году стали Петры, а самыми аварийными, как ни странно, оказались мужчины по имени Валентин.