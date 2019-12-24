Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:52

Ferrari отказалась от идеи выпуска женского суперкара

В компании считают, что разработка такой машины стала бы ошибкой

Алексей Носаченко
Компания Ferrari отказалась от идеи выпуска исключительно женской модели, потому что это отпугнет мужскую аудиторию бренда. Считается, что предпочтения в этом сегменте не зависят от пола, и разработка такого автомобиля была бы «огромной ошибкой».

Своим мнением по этому вопросу в интервью изданию Arabian Business поделился директор по маркетингу и коммерции Ferrari NV Энрико Галлиера. Топ-менеджер уверен, что компании, собирающиеся выпустить спорткар для женщин, попросту тратят время: «У мужчин и женщин одинаковые потребности, поэтому я проектирую эмоциональные автомобили». Как считают в компании, выпустить «женственное купе» — значит отпугнуть мужскую аудиторию. Причем женщины тоже не будут его покупать, посчитав это своего рода дискриминацией.

В Ferrari отмечают рост количества женщин-клиентов, но связывают это с маркетинговыми активностями. Компания проводит мероприятия, где супруги или знакомые могут вместе поездить на автомобили, что, несомненно, сближает производителя с этим сегментом покупателей. Женщины зачастую боятся слишком агрессивных или мощных машин, говорит Галлиера, но с последней моделью — Roma — фирме не пришлось идти на компромисс. Купе получилось более элегантным, но все же истинным Ferrari.

Переднемоторный Roma оснащен 3,9-литровым V8 с турбонаддувом. Двигатель выдает 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка, восьмиступенчатый «робот», заимствован у гибрида SF90 Stradale. Купе может разогнаться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 километров в час.