Ferrari отказалась от идеи выпуска женского суперкара

Своим мнением по этому вопросу в интервью изданию Arabian Business поделился директор по маркетингу и коммерции Ferrari NV Энрико Галлиера. Топ-менеджер уверен, что компании, собирающиеся выпустить спорткар для женщин, попросту тратят время: «У мужчин и женщин одинаковые потребности, поэтому я проектирую эмоциональные автомобили». Как считают в компании, выпустить «женственное купе» — значит отпугнуть мужскую аудиторию. Причем женщины тоже не будут его покупать, посчитав это своего рода дискриминацией.

В Ferrari отмечают рост количества женщин-клиентов, но связывают это с маркетинговыми активностями. Компания проводит мероприятия, где супруги или знакомые могут вместе поездить на автомобили, что, несомненно, сближает производителя с этим сегментом покупателей. Женщины зачастую боятся слишком агрессивных или мощных машин, говорит Галлиера, но с последней моделью — Roma — фирме не пришлось идти на компромисс. Купе получилось более элегантным, но все же истинным Ferrari.