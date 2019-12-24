Ferrari отказалась от идеи выпуска женского суперкара

Своим мнением по этому вопросу в интервью изданию Arabian Business поделился директор по маркетингу и коммерции Ferrari NV Энрико Галлиера. Топ-менеджер уверен, что компании, собирающиеся выпустить спорткар для женщин, попросту тратят время: «У мужчин и женщин одинаковые потребности, поэтому я проектирую эмоциональные автомобили». Как считают в компании, выпустить «женственное купе» — значит отпугнуть мужскую аудиторию. Причем женщины тоже не будут его покупать, посчитав это своего рода дискриминацией.
В Ferrari отмечают рост количества женщин-клиентов, но связывают это с маркетинговыми активностями. Компания проводит мероприятия, где супруги или знакомые могут вместе поездить на автомобили, что, несомненно, сближает производителя с этим сегментом покупателей. Женщины зачастую боятся слишком агрессивных или мощных машин, говорит Галлиера, но с последней моделью — Roma — фирме не пришлось идти на компромисс. Купе получилось более элегантным, но все же истинным Ferrari.
Переднемоторный Roma оснащен 3,9-литровым V8 с турбонаддувом. Двигатель выдает 620 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Коробка, восьмиступенчатый «робот», заимствован у гибрида SF90 Stradale. Купе может разогнаться с места до 100 километров в час за 3,4 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 километров в час.