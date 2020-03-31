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18:23

Видео: как из пяти досок сделать модель Toyota Land Cruiser 200

Резчик по дереву из Вьетнама изготовил детальную копию внедорожника

Алексей Носаченко
Резчик по дереву из Вьетнама, и по совместительству автор YouTube-канала Woodworking Art, показал, как всего из пяти досок сделать масштабную модель Toyota Land Cruiser 200.

Сначала мастер вырезал по шаблону боковины кузова, колеса, крышу и днище, которые затем соединил между собой с помощью клея и саморезов. Причем весь декор — дверные ручки, решётка радиатора, фары и вся дверь багажника — изготовлены вручную. Светотехника и лобовое стекло сделаны из фольги. В салоне машины — три ряда сидений, открываются двери и багажник.

Видео: Woodworking Art

В 2018 году известный британский ювелир Рассел Лорд выставит на продажу масштабную копию гоночного Ford Escort RS1800 Ари Ватанена. Модель размером чуть более 15 сантиметров сделана из серебра, золота, платины и драгоценных камней. Внутри установлены гоночные кресла с регулируемыми подголовниками и подвижный рычаг ручного тормоза. Рычаг КПП сделан из платины и золота. Из него же выполнена рулевая колонка.