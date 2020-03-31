Видео: как из пяти досок сделать модель Toyota Land Cruiser 200

Сначала мастер вырезал по шаблону боковины кузова, колеса, крышу и днище, которые затем соединил между собой с помощью клея и саморезов. Причем весь декор — дверные ручки, решётка радиатора, фары и вся дверь багажника — изготовлены вручную. Светотехника и лобовое стекло сделаны из фольги. В салоне машины — три ряда сидений, открываются двери и багажник.