Плотник построил деревянный VW Beetle и отправился на нем в путешествие, чтобы подарить дочери

Как сообщает Daily Mail, в 2017 году на свое 15-летие Энели Ортега попросила у отца вместо роскошной вечеринки подарить ей полностью деревянный автомобиль. При этом он должен был доставить его в Нью-Йорк своим ходом.
Первая машина была похожа на одну из старых моделей Chevrolet – ее плотник изначально и хотел привезти дочери, однако в Колумбии седан сломался, и у мастера из-за проблем с визой не было достаточного количества времени, чтобы починить его. Тогда он подарил автомобиль своим друзьям и вернулся в Перу.
Для следующего проекта плотник нашел шасси и двигатель от двух разных «Жуков», восстановил их и сделал кузов в стилистке модели 1968 года из хинного дерева, которое схоже с красным деревом. Оно в Перу часто используют для производства мебели.
На постройку машины у Бьенвенидо Ортеги ушло около девяти месяцев, учитывая то, что над своим проектом он работал только по выходным. В настоящее время он уже провел в дороге более двух месяцев, успев добраться на деревянном «Жуке» до Флориды.
В США у «Жука» вышел из строя мотор – его должны починить к концу этой недели. До Нью-Йорка мастер планирует добраться ко дню 17-летия дочери, 5 июля.