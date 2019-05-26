Плотник построил деревянный VW Beetle и отправился на нем в путешествие, чтобы подарить дочери

Как сообщает Daily Mail, в 2017 году на свое 15-летие Энели Ортега попросила у отца вместо роскошной вечеринки подарить ей полностью деревянный автомобиль. При этом он должен был доставить его в Нью-Йорк своим ходом.

Первая машина была похожа на одну из старых моделей Chevrolet – ее плотник изначально и хотел привезти дочери, однако в Колумбии седан сломался, и у мастера из-за проблем с визой не было достаточного количества времени, чтобы починить его. Тогда он подарил автомобиль своим друзьям и вернулся в Перу.