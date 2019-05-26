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9:00

Плотник построил деревянный VW Beetle и отправился на нем в путешествие, чтобы подарить дочери

На машине он проедет более 20 тысяч километров - из Лимы в Нью-Йорк

© @bienvenido.ortega.50
Плотник из Перу Бьенвенидо Ортега построил Volkswagen Beetle с полностью деревянным кузовом. Он планирует проехать на этом автомобиле свыше 20 тысяч километров, чтобы лично подарить его дочери, проживающей в Нью-Йорке.
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Как сообщает Daily Mail, в 2017 году на свое 15-летие Энели Ортега попросила у отца вместо роскошной вечеринки подарить ей полностью деревянный автомобиль. При этом он должен был доставить его в Нью-Йорк своим ходом.

Первая машина была похожа на одну из старых моделей Chevrolet – ее плотник изначально и хотел привезти дочери, однако в Колумбии седан сломался, и у мастера из-за проблем с визой не было достаточного количества времени, чтобы починить его. Тогда он подарил автомобиль своим друзьям и вернулся в Перу.

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Для следующего проекта плотник нашел шасси и двигатель от двух разных «Жуков», восстановил их и сделал кузов в стилистке модели 1968 года из хинного дерева, которое схоже с красным деревом. Оно в Перу часто используют для производства мебели.

На постройку машины у Бьенвенидо Ортеги ушло около девяти месяцев, учитывая то, что над своим проектом он работал только по выходным. В настоящее время он уже провел в дороге более двух месяцев, успев добраться на деревянном «Жуке» до Флориды.

В США у «Жука» вышел из строя мотор – его должны починить к концу этой недели. До Нью-Йорка мастер планирует добраться ко дню 17-летия дочери, 5 июля.

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