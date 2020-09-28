Видео: из пяти досок сделали точную копию Honda CR-V

При создании копии Honda CR-V умелец из Вьетнама впервые использовал дерево разных сортов и покрыл игрушку лаком. Из тёмных досок изготовили импровизированные шины, стёкла и люк кроссовера. В остальном подход не изменился: мастер аккуратно подошёл к проработке мельчайших деталей, например, рисунка колёсных дисков, структуры радиаторной решётки и элементов интерьера.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art
Металлических частей в масштабной модели минимум: не из дерева сделаны пружины подвески, подшипники, крепления подвижных частей и оси. Использование металлических крепежей позволит разобрать игрушку при необходимости или заменить повреждённый элемент.
Число подписчиков YouTube-канала Woodworking Art приближается к двум миллионам человек, так что при желании автор канала сможет изготавливать модели автомобилей под заказ и монетизировать необычное увлечение.