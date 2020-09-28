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Видео: из пяти досок сделали точную копию Honda CR-V

Мастер изготовил из деревянных остатков масштабную модель кроссовера Honda

© Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art
Сергей Ильин
Мастер-краснодеревщик из Вьетнама и создатель YouTube-канала Woodworking Art разместил очередной видеоролик, в котором показал процесс создания точной копии Honda CR-V из пяти разноцветных досок. На воплощение японского кроссовера в дереве у столяра ушло три недели, однако ключевые этапы работы уместили в девять минут.

При создании копии Honda CR-V умелец из Вьетнама впервые использовал дерево разных сортов и покрыл игрушку лаком. Из тёмных досок изготовили импровизированные шины, стёкла и люк кроссовера. В остальном подход не изменился: мастер аккуратно подошёл к проработке мельчайших деталей, например, рисунка колёсных дисков, структуры радиаторной решётки и элементов интерьера.

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Фото: Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art

Металлических частей в масштабной модели минимум: не из дерева сделаны пружины подвески, подшипники, крепления подвижных частей и оси. Использование металлических крепежей позволит разобрать игрушку при необходимости или заменить повреждённый элемент.

Видео: YouTube-канал Woodworking Art

Число подписчиков YouTube-канала Woodworking Art приближается к двум миллионам человек, так что при желании автор канала сможет изготавливать модели автомобилей под заказ и монетизировать необычное увлечение.