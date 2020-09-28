Видео: из пяти досок сделали точную копию Honda CR-V

Мастер-краснодеревщик из Вьетнама и создатель YouTube-канала Woodworking Art разместил очередной видеоролик, в котором показал процесс создания точной копии Honda CR-V из пяти разноцветных досок. На воплощение японского кроссовера в дереве у столяра ушло три недели, однако ключевые этапы работы уместили в девять минут.