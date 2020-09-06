Видео: как сделать из дерева точную копию Ford Mustang 1967 года

Вьетнамский столяр и автор YouTube-канала Woodworking Art, поделился процессом изготовления масштабной модели Ford Mustang GT500 1967 года из деревянных обрезков. На создание детализированной копии классического спорткара у мастера ушло три недели, но на видео ход работ уместили в восемь минут.