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Видео: как сделать из дерева точную копию Ford Mustang 1967 года

Краснодеревщик из Азии поделился очередной моделью ручной работы

© Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art
Сергей Ильин
Вьетнамский столяр и автор YouTube-канала Woodworking Art, поделился процессом изготовления масштабной модели Ford Mustang GT500 1967 года из деревянных обрезков. На создание детализированной копии классического спорткара у мастера ушло три недели, но на видео ход работ уместили в восемь минут.

Деревянная копия Ford Mustang GT500 проработана лучше, чем иные масштабные модели из металла и пластика: мастер аккуратно вырезал мельчайшие детали, такие как рычаг коробки передач или подрулевые переключатели, скрупулёзно подошёл к созданию колёс, вклеил имитацию оптики и стёкол.

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Фото: Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art

Деревянная модель состоит из нескольких составных частей, причём некоторые узлы сделаны очень оригинально, например, рулевые тяги и элементы пружинной подвески. Никаких специальных инструментов столяр не использует: «моделирование» происходит «на глазок», а размер выбирается после распечатки масштабных фотографий на обычном принтере.

Видео: YouTube-канал Woodworking Art

Для вьетнамского умельца создание масштабных деревянных копий популярных автомобилей — исключительно хобби. Однако за год на канал Woodworking Art подписались свыше 1,7 миллиона человек, и нет сомнений, что скоро создание моделей из дерева сможет приносить мастеру доход.