Видео: как сделать из дерева точную копию Ford Mustang 1967 года

Деревянная копия Ford Mustang GT500 проработана лучше, чем иные масштабные модели из металла и пластика: мастер аккуратно вырезал мельчайшие детали, такие как рычаг коробки передач или подрулевые переключатели, скрупулёзно подошёл к созданию колёс, вклеил имитацию оптики и стёкол.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art
Деревянная модель состоит из нескольких составных частей, причём некоторые узлы сделаны очень оригинально, например, рулевые тяги и элементы пружинной подвески. Никаких специальных инструментов столяр не использует: «моделирование» происходит «на глазок», а размер выбирается после распечатки масштабных фотографий на обычном принтере.
Для вьетнамского умельца создание масштабных деревянных копий популярных автомобилей — исключительно хобби. Однако за год на канал Woodworking Art подписались свыше 1,7 миллиона человек, и нет сомнений, что скоро создание моделей из дерева сможет приносить мастеру доход.