Работодателям предложили оплачивать поездки на такси своим сотрудникам

По мнению депутатов, новые правила необходимо ввести в случаях, когда у работников нет другой возможности добраться до офиса или уехать домой, кроме как на такси. В качестве примеров чиновники привели ситуации, когда человек работает в ночную смену или живет в районе с плохо развитой транспортной доступностью. Кроме того, воспользоваться бесплатным такси смогут сотрудники, попавшие в чрезвычайную ситуацию.