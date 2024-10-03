Работодателям предложили оплачивать поездки на такси своим сотрудникам

Работодателям предложили оплачивать поездки на такси своим сотрудникамТрудовое законодательство не предусматривает такой обязанности
По мнению депутатов, новые правила необходимо ввести в случаях, когда у работников нет другой возможности добраться до офиса или уехать домой, кроме как на такси. В качестве примеров чиновники привели ситуации, когда человек работает в ночную смену или живет в районе с плохо развитой транспортной доступностью. Кроме того, воспользоваться бесплатным такси смогут сотрудники, попавшие в чрезвычайную ситуацию.
Российское трудовое законодательство не обязывает работодателей оплачивать такси своим сотрудникам. Новый законопроект должен устранить этот пробел, обеспечив граждан возможностью бесплатных поездок на работу при отсутствии общественного транспорта.
Правительство страны готово поддержать поправки. Однако власти заявили, что новые правила возлагают на работодателей дополнительные расходы. Поэтому до принятия законопроекта авторам необходимо определить источники получений дополнительных денежных средств.
В начале июля рабочие компании Chery сообщили о низких зарплатах и сверхурочной работе. Журналисты тогда сообщали, что сотрудников вынуждают работать практически без выходных.