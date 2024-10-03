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Опубликовано 03 октября 2024, 19:35
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Работодателям предложили оплачивать поездки на такси своим сотрудникам

Трудовое законодательство не предусматривает такой обязанности
Работодателей могут обязать оплачивать поездки сотрудников на такси. Депутаты фракции ЛДПР внести в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно поправкам, работники смогут воспользоваться бесплатной поездкой из дома до офиса, к примеру, в случаях, когда работа заканчивается уже после того, как перестал ходить городской транспорт. Правительство уже поддержало законопроект при условии, что его доработают.
Работодателям предложили оплачивать поездки на такси своим сотрудникам
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
Анастасия Мельник

По мнению депутатов, новые правила необходимо ввести в случаях, когда у работников нет другой возможности добраться до офиса или уехать домой, кроме как на такси. В качестве примеров чиновники привели ситуации, когда человек работает в ночную смену или живет в районе с плохо развитой транспортной доступностью. Кроме того, воспользоваться бесплатным такси смогут сотрудники, попавшие в чрезвычайную ситуацию.

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Российское трудовое законодательство не обязывает работодателей оплачивать такси своим сотрудникам. Новый законопроект должен устранить этот пробел, обеспечив граждан возможностью бесплатных поездок на работу при отсутствии общественного транспорта.

Правительство страны готово поддержать поправки. Однако власти заявили, что новые правила возлагают на работодателей дополнительные расходы. Поэтому до принятия законопроекта авторам необходимо определить источники получений дополнительных денежных средств.

В начале июля рабочие компании Chery сообщили о низких зарплатах и сверхурочной работе. Журналисты тогда сообщали, что сотрудников вынуждают работать практически без выходных.