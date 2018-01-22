Обновленный Toyota Land Cruiser Prado превратили в «рабочую лошадь»

Британский офис компании Toyota представил самую простую модификацию обновленного внедорожника Land Cruiser Prado. Версию, которая получила название Utility, автопроизводитель охарактеризовал, как «рабочую лошадь».

Базовая версия «Прадо» будет предлагаться в Великобритании как с трех-, так и с пятидверным кузовом. Для нее доступен всего один двигатель: 2,8-литровый дизель, развивающий 177 лошадиных сил. На трехдверном варианте он сочетается с механической коробкой передач, а на пятидверном – с ней же или «автоматом».

В перечень стандартного оснащения Toyota Land Cruiser Prado Utility (в Великобритании модель просто называется Land Cruiser Utility) входят 17-дюймовые стальные диски, бесключевой доступ, круиз-контроль, кондиционер, ассистенты спуска и подъема, аудиосистема с шестью динамиками и Bluetooth, пять подушек безопасности и рейлинги на крыше.

Цены на трехдверный внедорожник начинаются с 32 795 фунтов стерлингов (2,58 миллиона рублей), а на пятидверную – с 34 095 фунтов (2,68 миллиона рублей).

На российском рынке Toyota Land Cruiser Prado нового поколения предлагается с двумя бензиновыми двигателями 2.7 и 4.0 мощностью 163 и 249 лошадиных сил соответственно, а также с дизелем 2.8 мощностью 177 сил. Базовая версия на стальных дисках стоит 2 249 000 рублей. При этом все модификации «Прадо» в России – пятидверные.

Премьера обновленного внедорожника состоялась в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. У модели изменилась внешность и увеличилась габаритная длина. При этом «Прадо» сохранил раму, постоянный полный привод и принудительные блокировки предшественника.

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