Фургон Nissan превратили в передвижную мастерскую столяра

Также для концепта подготовили портативный водонепроницаемый источник электропитания, в котором используются отработавшие батареи от электрокара Leaf. Их общая емкость составляет 700 киловатт-часов, а выходная мощность устройства достигает одного киловатта. Его можно использовать для питания инструментов.