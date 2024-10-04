10 автомобилей, которые не хотят покупать американцы

Чуть лучше результат у другого водородомобиля, Toyota Mirai, который завершил третий квартал с 346 проданными экземплярами. Дальше с небольшим отрывом идет Fiat 500 (439 штук), а на ступень выше оказался Genesis G90, продажи которого хоть и невысокие, но все же преодолели отметку в 1 тысячу экземпляров: модель разошлась в количестве 1017 штук.

Немногим лучше продаются конкуренты G90 — Audi A7 (1040 штук) и A8 (1232 штуки). Продажи Lexus LC составили 1294 экземпляра, плохи дела и у другой модели этой японской марки — RC (1370 штук). Самые плохо продаваемых модели BMW — суперкроссовер XM (1385 штук) и Z4 (1471 штука). Не любят американцы и пятидверный MINI Cooper (1549 штук).