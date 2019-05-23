Спецверсию купе Rolls-Royce Wraith посвятили первому трансатлантическому перелету

Первый беспосадочный перелет через Атлантику был совершен на модифицированном военном бомбардировщике Vickers Vimy. Он оснащался двумя 20,3-литровыми двигателями Rolls-Royce Eagle VIII — каждый мощностью более 350 лошадиных сил. Они позволили пролететь по маршруту с невероятной по тем временам средней скоростью — 185 километров в час. В честь этих агрегатов Rolls-Royce и назвал коллекцию автомобилей, которую приурочили к 100-летнему юбилею одного из важнейших событий XX века.