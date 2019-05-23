Спецверсию купе Rolls-Royce Wraith посвятили первому трансатлантическому перелету

Первый беспосадочный перелет через Атлантику был совершен на модифицированном военном бомбардировщике Vickers Vimy. Он оснащался двумя 20,3-литровыми двигателями Rolls-Royce Eagle VIII — каждый мощностью более 350 лошадиных сил. Они позволили пролететь по маршруту с невероятной по тем временам средней скоростью — 185 километров в час. В честь этих агрегатов Rolls-Royce и назвал коллекцию автомобилей, которую приурочили к 100-летнему юбилею одного из важнейших событий XX века.
Двухцветный окрас каждого экземпляра Rolls-Royce Wraith Eagle VIII призван напомнить о ночном перелете — для этого используется два оттенка серого — темный Gunmetal и светлый Selby Grey — разделенные полосой цвета латуни. Решетка радиатора купе подражает декору обтекателей авиационных двигателей Eagle VIII. Для отделки салона используется серая и черная кожа. Декоративные элементы — прострочка, накладки динамиков аудиосистемы (на них выгравирована протяженность маршрута — 1880 миль) — выполнены из латуни. Передняя панель сделана из эвкалипта, подвергнута вакуумной металлизации в золоте и инкрустирована серебром и медью.
Часы — еще одна уникальная деталь интерьера Rolls-Royce Wraith Eagle VIII. Их подложка стилизована под замершую (на большой высоте приборы самолета на самом деле замерзли), а ночью от них исходит легкое зеленоватое свечение. Кроме этого, потолок автомобилей украшен 1183 оптоволоконными световодами: на нем изображено расположение звезд на момента перелета и траектория движения самолета Брауна и Олкока.