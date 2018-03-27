Rolls-Royce добавил в салон Wraith «падающие звезды» и стальную ткань

Компания Rolls-Royce представила спецсерию купе Wraith под названием Luminary Collection. Всего будет выпущено 55 таких автомобилей. Каждый из них получит потолок с «падающими звездами», светящиеся деревянные панели и детали салона из ткани, состоящей из сплетенных стальных нитей.

Термин luminary используется в английском языке для обозначения астрономического объекта, излучающего собственный свет, например, солнца или луны, а также человека, который вдохновляет или влияет на других людей.

Постройкой особых машин занималось подразделение Rolls-Royce Bespoke, специализирующееся на индивидуальных заказах клиентов марки. Специально для Wraith был разработан оригинальный серый колер Sunburst Grey, вдохновленный цветовой гаммой «золотого часа». Через кузов купе проходит линия, имитирующая солнечные лучи.

В отделке салона Rolls-Royce Wraith используется дубовый шпон с интегрированными 176 светодиодами. По замыслу компании, они должны светиться подобно следу от падающей звезды. Потолок машины состоит из 1340 оптоволоконных световодов, которые собраны в созвездия и символизируют звездное небо. В произвольном порядке на нем вспыхивает восемь метеоров — на настройку системы уходит около 20 часов.

Сиденья переднего и заднего ряда роскошного купе выполнены из кожи разного цвета: коричневый спереди, антрацит сзади. Вставки на дверях и центральном тоннеле сделаны из уникальной, сотканной вручную ткани, которая состоит из тончайших стальных нитей. Диаметр каждой — 0,08 – 0,19 миллиметра. На изготовления такой ткани уходит три дня.

Rolls-Royce Wraith оснащается 6,6-литровым твин-турбо двигателем V12, отдача которого составляет 632 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом». До «сотни» купе способно разгоняться за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.