Тюнеры адаптировали роскошный Jeep Wrangler к тяжёлому бездорожью

Цена доработок Kahn Automobiles — 74 тысячи фунтов стерлингов (около 5,88 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения базовый двухдверный Wrangler в Великобритании можно приобрести за 45 тысяч фунтов стерлингов (около 3,57 миллиона рублей по текущему курсу).