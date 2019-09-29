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14:59

Тюнеры адаптировали роскошный Jeep Wrangler к тяжёлому бездорожью

Спецверсия Wrangler Black Hawk получила «экспедиционное» оснащение

© Kahn Design
Специалисты британского тюнинг-ателье Kahn Design представили «компромиссный» комплект доработок Jeep Wrangler, сочетающий в себе богатое оснащение версии Black Hawk с расширенными возможностями вне дорог. Пакет получил название Black Hawk Expedition.

Внешне оформление Black Hawk Expedition отличается лифтованной подвеской, силовыми бамперами, оригинальными порогами, светодиодной балкой на крыше, дополнительными кубическими ДХО и брызговиками из высокопрочной резины. В остальном экстерьер «экспедиционного» Wrangler повторяет проект Black Hawk трёхлетней давности — вездеход получил широкий кузовной обвес, 100-миллиметровые насадки выхлопной системы, вентилируемый капот, радиаторную решётку с четырьмя прорезями, матовый чёрный окрас и внедорожные шины Cooper.

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Интерьер Wrangler Black Hawk Expedition отличается эксклюзивными чёрными креслами, обшитыми стёганой кожей с белой контрастной строчкой. В салоне появились оригинальные коврики с логотипами Kahn, элементы фирменного декора и эмблемы с надписью «Дорога — мой подиум».

Цена доработок Kahn Automobiles — 74 тысячи фунтов стерлингов (около 5,88 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения базовый двухдверный Wrangler в Великобритании можно приобрести за 45 тысяч фунтов стерлингов (около 3,57 миллиона рублей по текущему курсу).