Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой

Цены на двухдверные Wrangler Willys и Wranger Black & Tan начинаются в США с 32 940 долларов. Четырёхдверные внедорожники обойдутся дороже: версия Willys оценена в 37 240 долларов, а Black & Tan — в 36 440 долларов.

Для сравнения базовый двухдверный Wrangler в США стоит 28 тысяч долларов, а за четырёхдверную модификацию нужно заплатить по меньшей мере 31,5 тысячу долларов. Прайс-лист на внедорожник с турбодизелем пока не обнародован.