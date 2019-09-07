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10:59

Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой

Jeep Wrangler Willys отличается дизайнерскими штрихами и оснащением

© Jeep Wrangler Willys
Компания Jeep объявила о выпуске двух лимитированных версий «Рэнглера»: Black & Tan и Willys. Первая спецификация комфортнее обычного внедорожника, а в исполнении Willys акценты смещены на внедорожный потенциал. Кроме того, Jeep подтвердил дебют на «Рэнглерах» 3,0-литрового турбодизеля.

Внешне Wrangler Willys отличается наклейками на капоте, чёрно-графитовой радиаторной решёткой, подножками от «Рубикона», всепогодными ковриками и 32-дюймовыми шинами Firestone с оригинальными дисками. От самой подготовленной для бездорожья версии Rubicon Willys «унаследовал» также задний дифференциал повышенного трения, двухступенчатую раздатку Command-Trac 4x4, усиленные тормоза и амортизаторы.

Модификацию Black & Tan выдают 17-дюймовые легкосплавные колёса, бежевый мягкий верх, передняя панель Wizard Black, обивка салона Heritage Tan, наличие двухзонного климат-контроля и семидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы. Обе версии базируются на «средних» комплектациях.

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Jeep Wrangler Black & Tan

Вдобавок «Рэнглеры» ждёт скорое расширение линейки силовых агрегатов — четырёхдверные внедорожники для американского рынка получат турбомотор V6 3.0 EcoDiesel. Силовой агрегат на тяжёлом топливе развивает 264 лошадиные силы (599 Нм крутящего момента) и появится в конфигураторе в 2020 году. Ранее дизельные Wrangler с 2,2-литровым 200-сильным (450 Нм крутящего момента) мотором продавались только в Европе.

Цены на двухдверные Wrangler Willys и Wranger Black & Tan начинаются в США с 32 940 долларов. Четырёхдверные внедорожники обойдутся дороже: версия Willys оценена в 37 240 долларов, а Black & Tan — в 36 440 долларов.

Для сравнения базовый двухдверный Wrangler в США стоит 28 тысяч долларов, а за четырёхдверную модификацию нужно заплатить по меньшей мере 31,5 тысячу долларов. Прайс-лист на внедорожник с турбодизелем пока не обнародован.