Jeep выпустил спецверсию в честь самого массового внедорожника Второй мировой

Внешне Wrangler Willys отличается наклейками на капоте, чёрно-графитовой радиаторной решёткой, подножками от «Рубикона», всепогодными ковриками и 32-дюймовыми шинами Firestone с оригинальными дисками. От самой подготовленной для бездорожья версии Rubicon Willys «унаследовал» также задний дифференциал повышенного трения, двухступенчатую раздатку Command-Trac 4x4, усиленные тормоза и амортизаторы.
Модификацию Black & Tan выдают 17-дюймовые легкосплавные колёса, бежевый мягкий верх, передняя панель Wizard Black, обивка салона Heritage Tan, наличие двухзонного климат-контроля и семидюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы. Обе версии базируются на «средних» комплектациях.
Вдобавок «Рэнглеры» ждёт скорое расширение линейки силовых агрегатов — четырёхдверные внедорожники для американского рынка получат турбомотор V6 3.0 EcoDiesel. Силовой агрегат на тяжёлом топливе развивает 264 лошадиные силы (599 Нм крутящего момента) и появится в конфигураторе в 2020 году. Ранее дизельные Wrangler с 2,2-литровым 200-сильным (450 Нм крутящего момента) мотором продавались только в Европе.
Цены на двухдверные Wrangler Willys и Wranger Black & Tan начинаются в США с 32 940 долларов. Четырёхдверные внедорожники обойдутся дороже: версия Willys оценена в 37 240 долларов, а Black & Tan — в 36 440 долларов.
Для сравнения базовый двухдверный Wrangler в США стоит 28 тысяч долларов, а за четырёхдверную модификацию нужно заплатить по меньшей мере 31,5 тысячу долларов. Прайс-лист на внедорожник с турбодизелем пока не обнародован.