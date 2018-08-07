Автомобиль создан в единственном экземпляре

Пульс

Jeep Wrangler превратили в дом на колесах с двумя кухнями

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7 августа 2018

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler. Проект получил название Outpost II, однако купить такую машину нельзя – она была построена в единственном экземпляре для президента компании.

[Самые большие дома на колесах](https://motor.ru/selector/rajvshalashe.htm)

Самые большие дома на колесах

Для того чтобы получить из «Рэнглера» дом на колесах, компания «перекроила» раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 сантиметра. В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.

Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью. В общей сложности для постройки такого дома на колесах специалистам American Expedition Vehicles пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

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Ранее было представлено еще несколько интересных проектов домов на колесах. В их числе: мотоцикл с жилым модулем, кемпер Ford F-750 за 1,5 миллиона долларов, оснащенный даже полами с подогревом, а также автомобиль для путешествий, созданный из электрокара Nissan.

Самые необычные дома на колесах

Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные

Фото American Expedition Vehicles
Теги:
JeepWranglerВнедорожники
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