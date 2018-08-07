Jeep Wrangler превратили в дом на колесах с двумя кухнями

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles, специализирующаяся на аксессуарах для внедорожников и пикапов, построила кемпер на базе Jeep Wrangler. Проект получил название Outpost II, однако купить такую машину нельзя – она была построена в единственном экземпляре для президента компании.

Для того чтобы получить из «Рэнглера» дом на колесах, компания «перекроила» раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 сантиметра. В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.

Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью. В общей сложности для постройки такого дома на колесах специалистам American Expedition Vehicles пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

Ранее было представлено еще несколько интересных проектов домов на колесах. В их числе: мотоцикл с жилым модулем, кемпер Ford F-750 за 1,5 миллиона долларов, оснащенный даже полами с подогревом, а также автомобиль для путешествий, созданный из электрокара Nissan.