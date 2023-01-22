Посмотрите как оклеивают в гоночную ливрею машины WRC

А заодно представляют новую раскраску команды

Новый сезон чемпионата мира по классическому ралли WRC стартовал в Монако во второй половине января — в канун гонки в Монте-Карло британская команда M-Sport Ford WRT представила новую ливрею для своих гибридных кроссоверов Ford Puma Rally1. Причём коллектив не стал ограничиваться банальным снятием покрывала с готовой машины, а показал весь процесс превращения автомобиля с завода в готовый к старту ралли-кар. Поскольку машина сделана преимущественно из углепластика, все кузовные панели имеют характерный узор плетёного карбона.