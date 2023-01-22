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11:30, 22 января 2023
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Посмотрите как оклеивают в гоночную ливрею машины WRC

А заодно представляют новую раскраску команды

Новый сезон чемпионата мира по классическому ралли WRC стартовал в Монако во второй половине января — в канун гонки в Монте-Карло британская команда M-Sport Ford WRT представила новую ливрею для своих гибридных кроссоверов Ford Puma Rally1. Причём коллектив не стал ограничиваться банальным снятием покрывала с готовой машины, а показал весь процесс превращения автомобиля с завода в готовый к старту ралли-кар. Поскольку машина сделана преимущественно из углепластика, все кузовные панели имеют характерный узор плетёного карбона.

Посмотрите как оклеивают в гоночную ливрею машины WRC
© Red Bull Content Pool
Александр Пономарёв

Отдельные элементы кузова отличаются друг от друга по оттенку. Но всё это скрывается под плёнкой, которой обклеивают кузов. В видеоролике, подготовленном Red Bull, можно оценить одновременно и вид «голого» автомобиля WRC, и сложность форм кузова Ford Puma Rally1.

А главное — то, как машина обретает фирменную раскраску M-Sport Ford WRT со всеми необходимыми логотипами спонсоров. Сам процесс нанесения плёнки тоже интересен, чтобы понять, как автомобили мирового ралли обретают свой финальный внешний вид.

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