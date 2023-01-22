Посмотрите как оклеивают в гоночную ливрею машины WRC

Посмотрите как оклеивают в гоночную ливрею машины WRCА заодно представляют новую раскраску команды
Новый сезон чемпионата мира по классическому ралли WRC стартовал в Монако во второй половине января — в канун гонки в Монте-Карло британская команда M-Sport Ford WRT представила новую ливрею для своих гибридных кроссоверов Ford Puma Rally1. Причём коллектив не стал ограничиваться банальным снятием покрывала с готовой машины, а показал весь процесс превращения автомобиля с завода в готовый к старту ралли-кар. Поскольку машина сделана преимущественно из углепластика, все кузовные панели имеют характерный узор плетёного карбона.
Отдельные элементы кузова отличаются друг от друга по оттенку. Но всё это скрывается под плёнкой, которой обклеивают кузов. В видеоролике, подготовленном Red Bull, можно оценить одновременно и вид «голого» автомобиля WRC, и сложность форм кузова Ford Puma Rally1.
А главное — то, как машина обретает фирменную раскраску M-Sport Ford WRT со всеми необходимыми логотипами спонсоров. Сам процесс нанесения плёнки тоже интересен, чтобы понять, как автомобили мирового ралли обретают свой финальный внешний вид.