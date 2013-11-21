Седан Subaru WRX обзавелся вариатором при смене поколения

Компания Subaru официально представила седан WRX нового поколения. Премьера модели прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Новинка в качестве дополнительного оборудования получила вариатор. Трансмиссия в зависимости от выбранных настроек системы Si-Drive, которая управляет мотором и коробкой передач, позволяет водителю при помощи подрулевых переключателей менять либо шесть, либо восемь псевдоступеней.

Седан WRX нового поколения оснастили двухлитровой турбированной «четверкой», отдача которой составляет 268 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В стандартном оснащении модель комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач. Четырёхдверка прошлого поколения комплектовалась 2,5-литровым турбомотором мощностью 265 лошадиных сил, который сочетался исключительно с пятиступенчатой «механикой».