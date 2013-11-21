Седан Subaru WRX обзавелся вариатором при смене поколения

Седан Subaru WRX обзавелся вариатором при смене поколенияСедан Subaru WRX нового поколения оснастили двухлитровой «турбочетверкой»
Компания Subaru официально представила седан WRX нового поколения. Премьера модели прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Новинка в качестве дополнительного оборудования получила вариатор. Трансмиссия в зависимости от выбранных настроек системы Si-Drive, которая управляет мотором и коробкой передач, позволяет водителю при помощи подрулевых переключателей менять либо шесть, либо восемь псевдоступеней.
Седан WRX нового поколения оснастили двухлитровой турбированной «четверкой», отдача которой составляет 268 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В стандартном оснащении модель комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач. Четырёхдверка прошлого поколения комплектовалась 2,5-литровым турбомотором мощностью 265 лошадиных сил, который сочетался исключительно с пятиступенчатой «механикой».
Габаритная длина WRX нового поколения составляет 4595 миллиметров, ширина — 1795 миллиметров, высота — 1475 миллиметров. Колесная база седана равна 2650 миллиметрам. Таким образом, четырехдверка следующего поколения на 15 миллиметров длиннее предшественника, тогда как ширина и высота остались прежними. Расстояние между передней и задней осями у новинки на 25 миллиметров больше.
«Заряженный» седан, как и прежде, оснащен системой полного привода Symmetrical AWD. При этом если автомобиль укомплектован механической коробкой передач, то крутящий момент между осями распределяется в соотношении 50:50, тогда как на машинах с вариатором больше момента будет передаваться на задние колеса. В последнем случае соотношение составляет 45:55. Динамические характеристики WRX нового поколения уточнены не были.
Топовые версии модели укомплектуют светодиодными фарами головного света. Более доступные версии оснащаются галогеновыми аналогами. Задние фонари и дополнительный стоп-сингал также выполнены из LED-элементов. Плюс ко всему, WRX нового поколения получил 17-дюймовые легкосплавные колесные диски с покрышками Dunlop SP Sport Maxx RT размерностью 235/45.
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В список стандартного оснащения WRX нового поколения входят, в частности, климат-контроль и обшитое кожей мультифункциональное рулевое колесо, регулируемое по углу наклона и вылету. В качестве дополнительного оборудования для седана предложат панорамную крышу, функцию доступа в салон без ключа и запуск двигателя с кнопки, подогрев передних сидений, электропривод водительского кресла, 440-ваттную аудиосистему Harman/Kardon с девятью динамиками, а также навигацию.
Как отмечает издание Automotive News, продажи WRX нового поколения в США начнутся 15 марта 2014 года. Когда модель появится на других рынках, в том числе в России, неизвестно.