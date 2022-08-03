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Уникальный Subaru WRX STI выставили на продажу. Это кабриолет

Модифицированный автомобиль уже не в первый раз выставляют на продажу

В американском штате Нью-Гемпшир выставили на продажу необычный Subaru WRX STI 2011 года, подготовленный компанией Newport Specialty Cars в Калифорнии. Главной особенностью автомобиля является откидной верх. Фирма разработала всего пять подобных кабриолетов. На этот раз приобрести редчайшую модификацию автомобиля с пробегом около 18 000 километров можно за 59 980 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу).