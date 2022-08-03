Уникальный Subaru WRX STI выставили на продажу. Это кабриолет

Уникальный Subaru WRX STI выставили на продажу. Это кабриолетМодифицированный автомобиль уже не в первый раз выставляют на продажу
Калифорнийские тюнеры срезали крышу у серийного Subaru WRX STI, установив на автомобиль откидной верх, который частично крепится на задней стойке. При этом инженеры оставили задние боковые стекла и массивное антикрыло. Несмотря на то, что крыша в собранном состоянии должна полностью закрывать салон машины, вряд ли такая конструкция предусматривает эксплуатацию в дождливую погоду.
Кабриолет, окрашенный в темно-фиолетовый цвет Plasma Blue Pearl, оборудован 2,5-литровым турбомотором, отдача которого составляет 305 лошадиных сила. Агрегат укомплектован шестиступенчатой механической трансмиссией и фирменной системой полного привода.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: TheDrive
На этот раз американский дилерский центр предлагает приобрести кабриолет с пробегом 18 000 километров за 59 980 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу). При этом пять лет назад эту же модель продавали за 27 000 долларов.
В августе прошлого года в продаже появился необычный Volkswagen Polo, котором совместили сразу два типа кузова: тарга и кабриолет. Всего существовало менее 300 подобных моделей.