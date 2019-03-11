Посмотрите, как дрифтит самодельный багги с мотором от Subaru WRX STI

Детальной информации о том, силовая установка какого именно Subaru WRX STI используется на багги, пока нет. Судя по комментариям к роликам, автомобиль использует не только мотор японской компании, но и модифицированный вариант полного привода.
Машины весит около 840 килограммов, а распределение масса по осям – 63:37 в пользу передней оси. Рама изготовлена собственными усилиями creevagh1, который затем сам собрал все агрегаты воедино.
Здесь можно посмотреть, как самодельный трайк, работающий на дождевой воде, разгоняется до 261 километра в час всего за пять секунд.