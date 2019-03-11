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17:29

Посмотрите, как дрифтит самодельный багги с мотором от Subaru WRX STI

Машину оснастили полным приводом и турбодвигателем

На YouTube-канале пользователя creevagh1 опубликованы ролики с самодельным багги, построенном с использованием агрегатов Subaru WRX STI. В видео показывается, как машинка на высокой скорости дрифтит по полю.
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Детальной информации о том, силовая установка какого именно Subaru WRX STI используется на багги, пока нет. Судя по комментариям к роликам, автомобиль использует не только мотор японской компании, но и модифицированный вариант полного привода.

Машины весит около 840 килограммов, а распределение масса по осям – 63:37 в пользу передней оси. Рама изготовлена собственными усилиями creevagh1, который затем сам собрал все агрегаты воедино.

Здесь можно посмотреть, как самодельный трайк, работающий на дождевой воде, разгоняется до 261 километра в час всего за пять секунд.

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