Китайцы показали восьмиместный компактвэн по цене «Ларгуса»

Продажи Hong Guang Plus стартуют в этом месяце. Цены пока не объявлены, но эксперты сходятся во мнении, что базовая версия будет стоить дешевле 10 тысяч долларов США. Для сравнения рублевые цены на семиместный универсал Lada R90 Largus начинаются с 677 тысяч рублей, что эквивалентно 10 500 долларов по текущему курсу.