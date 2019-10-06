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22:59

Китайцы показали восьмиместный компактвэн по цене «Ларгуса»

Утилитарный двухобъёмник получил кузов длиной 4,7 метра

© General Motors
Совместное предприятие китайской компании SAIC Motor и американского гиганта General Motors представило дешёвый универсал Wuling Hong Guang Plus для местного рынка. Новинка отличается вместительным трёхрядным салоном и построена на «грузовом» шасси. Местные СМИ прогнозируют базовую цену на уровне 70 тысяч юаней — около 633 тысяч рублей по текущему курсу.

По размерам Hong Guang Plus заметно крупнее «Ларгуса»: длина — 4720 миллиметров, ширина — 1840 миллиметров, высота — 1810 миллиметров. Однако, колёсная база китайского универсала меньше, чем у российского: 2800 миллиметров против 2905 миллиметров. В зависимости от конфигурации сидений второго ряда, салон Hong Guang Plus может быть семи- или восьмиместным.

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Фото: Wuling Hong Guang Plus

Базовая комплектация компактвэна пустая: есть только радиола и кондиционер. Топ-версии оснащаются 8-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, комбинированной обшивкой кресел, глянцевым оформлением передней панели, круиз-контролем и камерой заднего вида. Современных систем безопасности для модели Wuling не предлагает.

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Фото: autohome.com.cn

Основа Hong Guang Plus архаичная: задний мост неразрезной, подвеска рессорная, двигатель расположен спереди продольно, привод задний. Силовой агрегат безальтернативный: бензиновый 1,5-литровый 147-сильный (крутящий момент 245 Нм) турбомотор сочетается с шестиступенчатой «механикой».

Продажи Hong Guang Plus стартуют в этом месяце. Цены пока не объявлены, но эксперты сходятся во мнении, что базовая версия будет стоить дешевле 10 тысяч долларов США. Для сравнения рублевые цены на семиместный универсал Lada R90 Largus начинаются с 677 тысяч рублей, что эквивалентно 10 500 долларов по текущему курсу.

Источник: autohome.com.cn