Kia не придётся отказываться от названия X-Line из-за иска россиянина

Ещё в 2013 году Ивус зарегистрировал товарный знак «XLine», а начиная с 2015 года предпринимателю принадлежат интеллектуальные права на него. Патент распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колёса, шины, ремонт и техобслуживание автомобилей.

Kia, в свою очередь, с 2017 года продаёт в России Rio X-Line и Picanto X-Line – это и стало предметом спора. По мнению ростовчанина, автопроизводитель использовал название X-Line незаконно, а потому он потребовал сумму, рассчитанную как двукратная стоимость товаров под спорным именем. Он сложил базовую стоимость Rio X-Line и Picanto X-Line и умножил на количество проданных экземпляров в период с ноября 2017 по декабрь 2018 года. В результате получилось более 90,9 миллиарда рублей.