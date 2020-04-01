Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли до премьеры

Никакой, даже неподтвержденной, информации касательно двигателей новинки пока что нет. Вероятнее всего, в перечне агрегатов будут несколько гибридных версий, как с подряжаемой от ДВС батареей, так и с системой от Mitsubishi Outlander.

Изначально презентацию нового, четвертого поколения собирались провести в апреле в рамках Нью-Йоркского автосалона. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили, а дебют внедорожника перенесли на конец августа.