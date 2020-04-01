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11:01

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали патентные изображения внедорожника

Анастасия Дубина
В базе бразильского патентного бюро появились первые изображения нового внедорожника Nissan X-Trail, дебют которого должен состояться в конце лета текущего года.

Эскизы довольно точно повторяют внешность внедорожника, который ранее раскрывали на шпионских снимках. У запатентованного автомобиля та же двухэтажная оптика и иные бампера. Кроме того, на патентных изображениях видна переработанная передняя панель.

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Никакой, даже неподтвержденной, информации касательно двигателей новинки пока что нет. Вероятнее всего, в перечне агрегатов будут несколько гибридных версий, как с подряжаемой от ДВС батареей, так и с системой от Mitsubishi Outlander.

Изначально презентацию нового, четвертого поколения собирались провести в апреле в рамках Нью-Йоркского автосалона. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили, а дебют внедорожника перенесли на конец августа.

На сегодняшний день в России продается рестайлинговая версия третьего поколения модели. В моторной гамме представлены бензиновые атмосферные двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра и мощностью 144 и 171 лошадиная сила, а также 1,6-литрвоый 130-сильный дизель.

Источник: Motor1 Brasil