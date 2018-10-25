Новый BMW X5 получил набор аксессуаров M Performance

Среди опционального оснащения салона присутствует руль M Performance с отделкой алькантарой, карбоновыми вставками и красной нулевой меткой, подрулевые лепестки «под карбон», напольные коврики с логотипом M Performance, накладки на педали из нержавеющей стали. Также в перечне компонентов есть устройство Drive Analyser, которое позволяет с помощью смартфона анализировать данные о поездке с привязкой к GPS-координатам и записанному видео.