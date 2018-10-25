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18:15

Новый BMW X5 получил набор аксессуаров M Performance

Впервые для кроссовера предложены колеса с шинами all-terrain

Компания BMW представила линейку аксессуаров из каталога M Performance Parts для нового X5. Детали экстерьера и интерьера из карбона, колеса разной размерности, впервые предложенные в комплекте со вседорожными покрышками, будут доступны одновременно с выходом кроссовера на рынок в марте 2019 года.

В список компонентов M Performance для отделки экстерьера BMW X5 вошли выполненные из армированного углеволокном пластика обрамления передних воздухозаборников, передние и задние «крылышки»-винглеты, диффузор и корпуса боковых зеркал. Кроме того, в каталоге присутствуют черные матовые накладки на нижние части дверей.

Впервые для нового BMW X5 доступны 20-дюймовые колеса Star Spoke 748 M, обутые во вседорожные покрышки. 22-дюймовые колеса из каталога M Performance на один килограмм легче стандартных такого же размера. Дополнить их можно усиленными тормоза с дисками большего размера и алюминиевыми четырехпоршневыми суппортами.

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Среди опционального оснащения салона присутствует руль M Performance с отделкой алькантарой, карбоновыми вставками и красной нулевой меткой, подрулевые лепестки «под карбон», напольные коврики с логотипом M Performance, накладки на педали из нержавеющей стали. Также в перечне компонентов есть устройство Drive Analyser, которое позволяет с помощью смартфона анализировать данные о поездке с привязкой к GPS-координатам и записанному видео.

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На российском рынке новый BMW X5 предлагается с бензиновыми двигателями объемом 3,0 и 4,4 литра мощностью 340 и 462 лошадиные силы соответственно. Помимо этого, доступны трехлитровые дизельные агрегаты, отдача которых составляет 249 и 400 сил. Цены на X5 начинают с отметки 4 590 000 рублей.

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