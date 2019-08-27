BMW X5 защитили от выстрелов из автомата Калашникова

Массу BMW X5 Protection производитель держит в секрете. Однако с учетом того, что обычный X5 M50i весит около 2,5 тонны, можно предположить, что Protection тяжелее как минимум на тонну. Известно, что максимальную скорость ограничили на отметке в 210 километров в час, а в разгоне с 0 до 100 километров в час бронированная версия «потеряла» 1,6 секунды.

Продажи защищенного BMW X5 планируют начать в следующем году. Основными рынками сбыта будут Южная и Северная Америка и страны Африки. Кроме того, бронированные Х5 пользуются популярностью в правительственных гаражах в Европе. В России защищенные внедорожники BMW — штучный товар, хотя один из бронированных внедорожников в кузове Е70 есть в гараже особого назначения.