BMW X6 выкрасили в «самый черный в мире цвет»

Vantablack – это вещество, название которого расшифровывается как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок + черный» (vertically aligned nanotube arrays + black). Оно является самым черным из известных в мире и состоит из «растущих» на алюминиевой фольге углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Они поглощают 99,965 процента попадающего на них излучения, из-за чего создается ощущение, что объект, на который нанесена такая краска, лишается своей трехмерности.