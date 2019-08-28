BMW X6 выкрасили в «самый черный в мире цвет»

Vantablack – это вещество, название которого расшифровывается как «вертикально ориентированные массивы нанотрубок + черный» (vertically aligned nanotube arrays + black). Оно является самым черным из известных в мире и состоит из «растущих» на алюминиевой фольге углеродных нанотрубок длиной от 14 до 50 микрометров и диаметром 20 нанометров. Они поглощают 99,965 процента попадающего на них излучения, из-за чего создается ощущение, что объект, на который нанесена такая краска, лишается своей трехмерности.
Первым среди автомобилей инновационное покрытие с vantablack «примерил» BMW X6, который дебютирует в начале сентября во Франкфурте. До этого такое покрытие применялось только в сфере авиации. Surrey NanoSystem уже запустила vantablack в свободную продажу: банка на 20 миллилитров стоит 50 долларов (около 3,3 тысячи рублей).
Что же касается BMW X6, то кроссовер нового, третьего поколения скоро появится в России и будет стоить от 5 420 000 рублей. «Икс-шестой» предложат в четырех версиях – все с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». «Базовый» xDrive30d комплектуется трехлитровым дизелем мощностью 249 сил, xDrive40i – трехлитровым дизелем мощностью 249 сил, M50d — 400-сильный дизелем, а топовая M50i – 4.4 V8, который выдает 530 сил.