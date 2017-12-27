Гоночный KTM X-Bow обновился и стал дешевле в использовании

Представлена обновленная гоночная версия спорткара KTM X-Bow, подготовленная по требованиям регламента GT4. В компании Reiter Engineering, которая занимается постройкой машин, отметили, что целью обновления было снижение эксплуатационных расходов.

Так, на автомобиль поставили новую коробку передач, пробег которой до ремонта теперь составляет 10 000 километров. До 20 000 километров увеличили также срок службы рычагов подвески и креплений колес. Все это позволило снизить затраты до 3,9 евро на километр. При этом сколько было прежде, не уточняется.

Вместе с этим у спорткара появился новый блок управления силовым агрегатом. Его поставляет фтирма Motec.

Стоимость обновленной версии KTM X-Bow GT4 составляет 152 360 евро. До весны следующего года в Reiter Engineering собираются сделать 15 таких автомобилей. Квота на февраль уже распродана.

360-сильный спорткар массой 999 килограммов учувствует в различных гоночных сериях, где действует регламент GT4. Речь идет, в частности, о Pirelli World Challenge, VLN, China GT, Thailand Superseries и Australian GT.

Выпуском X-Bow занимается производитель мотоциклов KTM. Дорожная версия модели комплектуется двухлитровым турбомотором TFSI от Audi. Отдача силового агрегата составляет 300 лошадиных сил. В основе X-Bow лежит карбоновый монокок, масса которого составляет всего 80 килограммов.