Видео: вот так выглядит поездка на KTM X-Bow от первого лица

Компания KTM обновила спорткары X-Bow два года назад. Тогда у автомобилей изменился обвес кузова и появились дополнительные аэродинамические элементы, которые позволяют увеличить прижимную силу. С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 3,9 секунды. Максимальная скорость – 231 километр в час.