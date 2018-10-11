Компания KTM обновила спорткары X-Bow два года назад. Тогда у автомобилей изменился обвес кузова и появились дополнительные аэродинамические элементы, которые позволяют увеличить прижимную силу. С нуля до «сотни» автомобиль ускоряется за 3,9 секунды. Максимальная скорость – 231 километр в час.
18:01
Видео: вот так выглядит поездка на KTM X-Bow от первого лица
Появился ролик с поездкой на 300-сильным спорткаре
© Johan De Haes
На YouTube-канале Johan De Haes появилось видео с поездкой на спорткаре KTM X-Bow с видом от первого лица. В тесте участвовал автомобиль, оснащенный 300-сильным двухлитровым турбомотором и шестиступенчатой механической коробкой передач.