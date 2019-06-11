Вседорожный Kia Ceed получит цифровую приборку

Цифровая приборка Supervision — это дисплей диагональю 12,3 дюйма с разрешением 1920x720 пикселей. По умолчанию по краям панели нарисованы спидометр и тахометр, а в центре предусмотрено место для данных бортовых систем автомобиля, навигации и медиасистемы. После остановки двигателя на приборке проигрывается краткая анимация с общими данными о поездке: пройденной дистанции, среднем расходе топлива и ориентировочном пробеге до следующей заправки.

Для каждого из четырех ездовых режимов предусмотрено свое графическое оформление. Например, в Sport акцент делается на данные о скорости и оборотах двигателя, а в Normal — на экономичности поездки и расстоянии. В будущем, утверждают в Kia, цифровая приборная панель будет адаптирована для всего модельного ряда, в том числе гибридов и электрокаров. В последнем случае водитель сможет получать информацию о взаимодействии различных компонентов силовой установки и движении электроэнергии.