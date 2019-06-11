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12:33

Вседорожный Kia Ceed получит цифровую приборку

Приборку с 12,3-дюймовым дисплеем предложат в качестве опции

Компания Kia опубликовала фотографию цифровой приборной панели, которая дебютирует на городском кроссовера XCeed. Она войдет в список опций, впервые доступных для автомобиля C-сегмента.
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Цифровая приборка Supervision — это дисплей диагональю 12,3 дюйма с разрешением 1920x720 пикселей. По умолчанию по краям панели нарисованы спидометр и тахометр, а в центре предусмотрено место для данных бортовых систем автомобиля, навигации и медиасистемы. После остановки двигателя на приборке проигрывается краткая анимация с общими данными о поездке: пройденной дистанции, среднем расходе топлива и ориентировочном пробеге до следующей заправки.

Для каждого из четырех ездовых режимов предусмотрено свое графическое оформление. Например, в Sport акцент делается на данные о скорости и оборотах двигателя, а в Normal — на экономичности поездки и расстоянии. В будущем, утверждают в Kia, цифровая приборная панель будет адаптирована для всего модельного ряда, в том числе гибридов и электрокаров. В последнем случае водитель сможет получать информацию о взаимодействии различных компонентов силовой установки и движении электроэнергии.

Ранее Kia распространила первую фотографию вседорожного хэтчбека XCeed, внешность которого — заслуга сотрудников Европейского центра дизайна южнокорейской марки во Франкфурте. По предварительной информации, модель предложат в версии с передним и полным приводом, а ее мировая премьера состоится 26 июня.

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