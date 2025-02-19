Завод, выпускающий автомобили Xcite, замедляет темпы производства

В 2025 году «Автозавод Санкт-Петербург» соберет в 2,5 раза меньше машин, чем в 2024-м

Бывший российский завод Nissan снижает производство в 2,5 раза. Как сообщает газета «Ведомости», «Автозавод Санкт-Петербург» — под такой вывеской предприятие работает после ухода Nissan из России — в 2025 году произведет чуть больше 6,5 тысячи автомобилей. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с фактическим объемом производства за 2024 год, когда было выпущено 16,5 тысячи машин. В настоящее время с конвейера завода сходят две модели марки Xcite, это кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8.