Завод, выпускающий автомобили Xcite, замедляет темпы производства

Завод, выпускающий автомобили Xcite, замедляет темпы производстваВ 2025 году «Автозавод Санкт-Петербург» соберет в 2,5 раза меньше машин, чем в 2024-м
В ушедшем году предприятие тоже выпустило меньше машин, чем было запланировано: изначальный производственный план предусматривал выпуск 25 тысяч автомобилей, затем планку понизили до 20 тысячи, а по факту было собрано 16,5 тысячи штук. Одной из причин, по которой «Автозавод Санкт-Петербург» в 2025-м произведет в 2,5 раза меньше автомобилей, могут быть невысокие продажи Xcite — по данным «Автостат-инфо», за весь пошлый год в стране реализовали чуть более 5,5 тысячи этих автомобилей.
Источник «Ведомостей» в правительстве не исключил, что петербургское предприятие может загрузить конвейер, запустив новый продукт. Это подтверждают и появившиеся ранее слухи: якобы «Автозавод Санкт-Петербург» готовится к модернизации, «направленной на налаживание производства других моделей». Предполагалось, что одной из них может стать Lada Iskra, но в АвтоВАЗе заявили, что «в настоящий момент выпуск автомобилей на бывшем заводе Nissan не планируется».
В свою очередь, на заводе ранее сообщили, что он может очень быстро нарастить объемы производства, но пока это нецелесообразно. Максимальный объем «отверточной» сборки — около 50−60 тысяч в год, а на мелкоузловую площадка переходить пока не планирует.