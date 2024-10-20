АвтоВАЗ опять перенес начало продаж нового кроссовера XCite

Кроссоверы XCite X-Cross 8 собирают больше месяца, так что у завода есть задел по автомобилям. Ожидается, что новинку предложат в четырёх комплектациях, две из которых будут полноприводными. Договоренность о поставках машинокомплектов с китайским партнёром есть до конца 2025 года, но работы по локализации поставлены на паузу. Долгосрочная стратегия бывшего завода Nissan под вопросом.