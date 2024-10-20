АвтоВАЗ опять перенес начало продаж нового кроссовера XCite

АвтоВАЗ опять перенес начало продаж нового кроссовера XCiteПоявление у дилеров до конца октября поставили под сомнение
По неофициальным данным план производства кроссоверов XCite на 2025 год пересматривается из-за непредвиденных расходов и неопределенности с поставками машинокомплектов Chery. Если детали перестанут поставлять до конца 2025 года, проект X-Cross 8 может оказаться убыточным. Также у «Автозавода Санкт Петербург» сложности с кадрами: специалисты уходят на бывший завод Hyundai (AGR).
Кроссоверы XCite X-Cross 8 собирают больше месяца, так что у завода есть задел по автомобилям. Ожидается, что новинку предложат в четырёх комплектациях, две из которых будут полноприводными. Договоренность о поставках машинокомплектов с китайским партнёром есть до конца 2025 года, но работы по локализации поставлены на паузу. Долгосрочная стратегия бывшего завода Nissan под вопросом.
В сентябре автомобили Xcite появились на Ozon. X-Cross 7, оборудованный 1,5-литровым мотором мощностью 147 сил, предлагают купить по рекомендованной заводом цене — 2 499 000 в комплектации Enjoy и 2 636 000 в версии Techno.