Обе новинки дебютируют на туристической выставке Caravan, Motor, Touristik (CMT)

Пульс

Mercedes-Benz построил пикапы X-Class, в которых можно жить и готовить еду

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5 января 2018

Компания Mercedes-Benz представит два концептуальных кемпера, построенных на базе пикапа X-Class, во время туристической выставки Caravan, Motor, Touristik (CMT). Над дооснащением автомобилей работали две фирмы: Tischer, производящая съемные жилые кабины, и VanEssa, производитель интегрированных кухонь для машин.

Первый концепт-кар оборудован жилым модулем шириной 150 сантиметров и высотой потолков два метра. Внутри находится кровать, кухня с тремя горелками, три кресла, складной умывальник, поворотный унитаз и ванная комната с душем.

Второй автомобиль оборудован выдвижным модулем с полнофункциональной кухней, холодильником, ящиками для хранения посуды и продуктов. Для его защиты на кузов пикапа устанавливается крышка, выполненная, как палуба яхты, из тика.

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[Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы](https://motor.ru/lab/mbxclass.htm)

Мы поездили на Mercedes-Benz X-Class, которому очень хочется славы

Пикап Mercedes-Benz X-Class дебютировал в ЮАР летом прошлого года. Модель построена на платформе Nissan Navara c передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней пружинной пятирычажкой.

Модель будет предлагаться с двумя турбодизелями объемом 2,3 литра мощностью 163 (403 Нм) и 190 сил (450 Нм). Позже в линейке появится дизельный трехлитровый агрегат V6. Его отдача составит 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

В зависимости от двигателя машину будет оснащаться подключаемым или постоянным полным приводом.

Везите грузы на Х

5 главных фактов о новом пикапе Mercedes-Benz X-Class

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