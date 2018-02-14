Купеобразный кроссовер BMW стал больше и вместительнее

Пульс

Новый BMW X4: семь моторов и две «заряженные» версии

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14 февраля 2018

Компания BMW официально представила кроссовер X4 второго поколения. Первый публичный показ новинки состоится в начале марта на автосалоне в Женеве. На российском рынке вседорожник появится в июле.

BMW X4 второго поколения оказался заметно крупнее своего предшественника. Габаритная длина выросла на 81 миллиметр (до 4752 миллиметров), а ширина на 37 миллиметров (до 1918 миллиметров). Колесная база новинки равна 2864 миллиметрам, что на 37 миллиметров больше, чем у кроссовера прошлого поколения.

Стандартный объем багажного отсека BMW X4 теперь составляет 525 литров, а при сложенных спинках кресел второго ряда (складываются в пропорции 40:20:40) он увеличивается до 1430 литров. Раньше было 500 и 1400 литров соответственно.

В конструкции кроссовера после смены поколения увеличилось количество используемого алюминия, а также высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей. Это не только позволило увеличить жесткость, но также уменьшить массу модели. Разница по сравнению с предшественником может достигать 50 килограммов в зависимости от модификации.

У X4 после смены поколения улучшились и аэродинамические показатели. За счет использования активных элементов, например, шторок в фальшрадиаторной решетке, коэффициент лобового сопротивления уменьшился на 10 процентов и составляет теперь 0,30. Автопроизводитель отметил также, что центр масс купеобразного кроссовера расположен ниже, чем у X3 последнего поколения.

В линейке модификаций BMW X4 второго поколения будут сразу две «заряженные» версии M Performance: M40i и M40d. Первая появится в августе. Она будет комплектоваться трехлитровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 360 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час BMW X4 M40i разгоняется за 4,8 секунды.

Модификация M40d оснащается дизельной «шестеркой» рабочим объемом три литра. Мотор развивает 326 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. С места до «сотни» «заряженный» X4 с дизелем разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость обеих «горячих» модификаций составляет 250 километров в час.

От других версий модели они отличаются еще и настройками подвеска, выпускной системой, тормозами, колесными дисками, а также задним M-дифференциалом.

В моторную гамму X4 второго поколения также войдут две бензиновые «турбочетверки» 2.0, развивающие 184 и 252 лошадиные силы, пара двухлитровых дизелей (190 и 231 лошадиная сила), а также работающий на «тяжелом топливе» агрегат 3.0, выдающий 265 сил. Все модификация кроссовера комплектуются системой подключаемого полного привода xDrive, а также восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

В перечень доступного для BMW X4 нового поколения оборудования входят, например, полностью светодиодные фары головного света, проекционный дисплей, мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином и управлением жестами, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, беспроводная зарядка, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, вентиляция кресел, а также встроенный Microsoft Office 365, позволяющий получать почту, вносить изменения в календарь и получить доступ к контактам прямо из машины.

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BMW X4 перового поколения предлагается в России с четырьмя бензиновыми двигателями мощностью от 184 до360 лошадиных сил, а также с дизелями, развивающими 190, 249 и 313 сил. Цены на кроссовер начинаются с 3 140 000 рублей.

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