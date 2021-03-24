Xiaomi создаст электромобиль, который будет конкурировать с Apple и Tesla

С помощью собственного электромобиля Xiaomi планирует выйти на рынок дорогих товаров. В то же время, будущий электрокар несомненно будет выделяться своими технологическими решениями. Китайская компания планирует интегрировать в свою модель многие из своих существующих разработок. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь будет лично следить, чтобы проект шел строго по плану.

Поскольку в сфере мобильных и носимых устройств Xiaomi значительно уступает Apple в цене, стоит предположить, что будущий электрокар компании так же будет доступнее, чем у конкурентов из Купертино. Представители Xiaomi уже обратились к таким китайским автопроизводителям, как NIO и BYD, которых планируют привлечь в собственный проект.

Если переговоры закончатся успешно, работа над созданием электромобиля Xiaomi начнется в ближайшие несколько месяцев. Однако в серию модель пойдет не раньше чем, анонсированный ранее Apple Car, дебют которого ожидается не ранее 2027 года.