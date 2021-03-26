Great Wall поможет Xiaomi с производством собственного электрокара

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, электромобили Xiaomi будет выпускать компания Great Wall на одном из китайских заводов, а официально о партнерстве компании объявят в начале апреля. Ожидается, что в модельную линейку Xiaomi войдут относительно недорогие электрокары, преимуществом которых станет продвинутая бортовая электроника.

На фоне новостей о планах Xiaomi производить электромобили на заводе Great Wall акции обеих компаний выросли на 10 процентов.

Great Wall уже выпускает в Китае электрокары под маркой Ora. Наибольшей популярностью у китайцев пользуется 3,5-метровый хэтчбек R1, оснащенный 48-сильным электромотором. Такой электрокар можно купить примерно за 73 тысячи юаней (850 тысяч рублей). Ora также представлена кросс-лифтбеком Ora iQ и дебютировавшей в 2020 году пятидверкой Ora R2.