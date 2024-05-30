Электрокар Xiaomi SU7 добрался до России

Электроседан предлагается в «топовом» исполнении Max. Такой автомобиль приводит в движение двухмоторная силовая установка, выдающая суммарно 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента. Двигатели запитываются от батареи емкостью 101 киловатт-час, обеспечивающей 800 километров хода по китайскому циклу CLTC.

На разгон с места до 100 километров в час SU7 тратит 2,78 секунды, а максимальная скорость составляет 265 километров в час.

Внутри — 16,1-дюймовый экран мультимедийной системы на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 с голосовым управлением, кожаные сиденья с массажем, аудиосистема с 25 динамиками, отсек для беспроводной зарядки. Есть пневмоподвеска, круиз-контроль и различные «умные» ассистенты.