Электрокар Xiaomi SU7 добрался до России

Электрокар Xiaomi SU7 добрался до РоссииАвтомобиль появился в наличии у одного из московских дилеров
Электроседан предлагается в «топовом» исполнении Max. Такой автомобиль приводит в движение двухмоторная силовая установка, выдающая суммарно 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента. Двигатели запитываются от батареи емкостью 101 киловатт-час, обеспечивающей 800 километров хода по китайскому циклу CLTC.
На разгон с места до 100 километров в час SU7 тратит 2,78 секунды, а максимальная скорость составляет 265 километров в час.
Внутри — 16,1-дюймовый экран мультимедийной системы на чипе Qualcomm Snapdragon 8295 с голосовым управлением, кожаные сиденья с массажем, аудиосистема с 25 динамиками, отсек для беспроводной зарядки. Есть пневмоподвеска, круиз-контроль и различные «умные» ассистенты.
Стоимость составляет 7 900 000 рублей, однако продавец может скинуть ее до 7 350 000, если воспользоваться спецпредложениями. В Китае цена более чем вдвое ниже: за комплектацию Max просят 300 тысяч юаней, или 3 657 000 в пересчете на рубли.
Несмотря на то что SU7 пока единственная модель в арсенале Xiaomi, компания уже вошла в десятку крупнейших производителей электрокаров в Китае. До конца года Xiaomi выпустит электрический кроссовер, который пока неофициально зовут SU8.