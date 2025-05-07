Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декор

Компанию обвиняют в заведомо ложной рекламе

Xiaomi раскритиковали из-за дорогой и бесполезной опции SU7 Ultra. Китайский техногигант предлагает снабдить топ-версию электрокара SU7 капотом из углеродного волокна с двумя массивными вентиляционными отверстиями. Опция платная и стоит недешево — 42 тысячи юаней, или 470 тысяч в пересчете на рубли по нынешнему курсу. Однако первые заказчики уже разочарованы: оказалось, что «ноздри» почти не пропускают воздух, пишет Car News China.