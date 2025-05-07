Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декор

Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декорКомпанию обвиняют в заведомо ложной рекламе
За почти полмиллиона в пересчете на рубли Xiaomi оснастит 1548-сильный SU7 Ultra карбоновым капотом с двумя вентиляционными отверстиями. Это сделает электрокар более похожим на прототип, который в прошлом году установил рекорд Нюрбургринга, проехав трек за 6 минут и 46,874 секунды.
Капот, изготовленный методом горячего прессования, уменьшит массу электрокара на 1,3 килограмма. Но на этом плюсы заканчиваются: никаких улучшений аэродинамических характеристик заказчики, судя по всему, не получат. Xiaomi же в рекламе карбонового капота делает акцент именно на аэродинамическую функцию.
Некоторые из заказчиков SU7 Ultra с «ноздрями» провели простые тесты с помощью воздуходувки. В соцсетях они утверждают, что никакого потока воздуха не создается, и обвиняют Xiaomi в заведомо ложной рекламе. Сама компания на заявления возмущенных клиентов пока не отреагировала.
Параллельно разгорается скандал с другой китайской маркой — Avatr, которую тоже обвиняют во лжи, связанной с аэродинамикой. Известный китайский блогер провел независимые испытания седана 12 в аэродинамической трубе и выяснил, что коэффициент лобового сопротивления почти на 30 процентов выше, чем заверяет производитель.