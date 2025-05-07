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Опубликовано 07 мая 2025, 16:11
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Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декор

Компанию обвиняют в заведомо ложной рекламе
Xiaomi раскритиковали из-за дорогой и бесполезной опции SU7 Ultra. Китайский техногигант предлагает снабдить топ-версию электрокара SU7 капотом из углеродного волокна с двумя массивными вентиляционными отверстиями. Опция платная и стоит недешево — 42 тысячи юаней, или 470 тысяч в пересчете на рубли по нынешнему курсу. Однако первые заказчики уже разочарованы: оказалось, что «ноздри» почти не пропускают воздух, пишет Car News China.
Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декор
© Xiaomi
Мария Руцкая
Мария Руцкая

За почти полмиллиона в пересчете на рубли Xiaomi оснастит 1548-сильный SU7 Ultra карбоновым капотом с двумя вентиляционными отверстиями. Это сделает электрокар более похожим на прототип, который в прошлом году установил рекорд Нюрбургринга, проехав трек за 6 минут и 46,874 секунды.

Xiaomi просит полмиллиона рублей за «ноздри» для SU7 Ultra. Но это просто декор

© Xiaomi

Капот, изготовленный методом горячего прессования, уменьшит массу электрокара на 1,3 килограмма. Но на этом плюсы заканчиваются: никаких улучшений аэродинамических характеристик заказчики, судя по всему, не получат. Xiaomi же в рекламе карбонового капота делает акцент именно на аэродинамическую функцию.

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Некоторые из заказчиков SU7 Ultra с «ноздрями» провели простые тесты с помощью воздуходувки. В соцсетях они утверждают, что никакого потока воздуха не создается, и обвиняют Xiaomi в заведомо ложной рекламе. Сама компания на заявления возмущенных клиентов пока не отреагировала.

Параллельно разгорается скандал с другой китайской маркой — Avatr, которую тоже обвиняют во лжи, связанной с аэродинамикой. Известный китайский блогер провел независимые испытания седана 12 в аэродинамической трубе и выяснил, что коэффициент лобового сопротивления почти на 30 процентов выше, чем заверяет производитель.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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#Xiaomi
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#Китай