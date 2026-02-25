Xiaomi засудила журналистов за распространение фейков

Юридический департамент Xiaomi объявил сегодня о крупной победе в суде над китайским автомобильным медиа AutoReport.

Суд установил, что AutoReport на своих многочисленных онлайн-площадках публиковал материалы, которые не имели достаточного фактического подтверждения, содержали искаженные факты и носили явно оскорбительный характер. Эти действия были признаны нарушающими право Xiaomi на защиту деловой репутации.

В результате разбирательства ответчик обязан удалить весь неправомерный контент, принести публичные извинения и выплатить компенсацию в размере 5 млн юаней (около 55,6 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.