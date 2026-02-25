Опубликовано 25 февраля 2026, 11:251 мин.
Xiaomi засудила журналистов за распространение фейков
В Китае Xiaomi отсудила 5 млн юаней у журналистов. Суд постановил, что ответчик нарушил деловую репутацию и нанес ущерб имиджу бренда Xiaomi, распространяя ложную и уничижительную информацию.
© Carscoops
Юридический департамент Xiaomi объявил сегодня о крупной победе в суде над китайским автомобильным медиа AutoReport.
Суд установил, что AutoReport на своих многочисленных онлайн-площадках публиковал материалы, которые не имели достаточного фактического подтверждения, содержали искаженные факты и носили явно оскорбительный характер. Эти действия были признаны нарушающими право Xiaomi на защиту деловой репутации.
В результате разбирательства ответчик обязан удалить весь неправомерный контент, принести публичные извинения и выплатить компенсацию в размере 5 млн юаней (около 55,6 млн рублей).
