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14:11

У Xiaomi появился электроскутер за 30 тысяч рублей

Китайский производитель смартфонов представил новинку

© mi.com
Лиза Будрина
Ассортимент продуктов компании Xiaomi, которая выпускает в том числе смартфоны, пополнился двумя электрическими скутерами A1 и A1 Pro. Они различаются емкостью батареи и стоят от 420 долларов (33 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Xiaomi A1 укомплектован аккумулятором емкостью 768 ватт-часов, а A1 Pro – 960 ватт-часов. Запас хода электроскутеров составляет 60 и 70 километров соответственно, а максимальная скорость у обоих версий равна 25 километрам в час. Обе модели весят всего 52 килограмма, а колеса вращает электромотор, установленный сзади.

«Фишкой» мопедов от Xiaomi стали съемные аккумуляторы, которые можно забрать с собой для подзарядки от бытовой электросети. Кроме того, A1 и A1 Pro получили цветной дисплей, навигационную систему с голосовым управлением и камеру 1080p с широкоугольным 130-градусным объективом, которая работает как видеорегистратор.

A1 Pro стоит дороже – от 566 долларов (45 тысяч рублей). В компании предупредили, что в скором времени цена увеличится до 655 долларов (52 тысячи рублей).

Осенью прошлого года Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль. Однако это не собственная разработка бренда, а коллаборация с маркой FAW. Результатом совместной работы двух китайских компаний стала спецверсия кроссовер T77. Предполагалось, что новинка, оснащенная мультимедийной системой от Xiaomi, появится на местном рынке под названием Redmi.