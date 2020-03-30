У Xiaomi появился электроскутер за 30 тысяч рублей

Xiaomi A1 укомплектован аккумулятором емкостью 768 ватт-часов, а A1 Pro – 960 ватт-часов. Запас хода электроскутеров составляет 60 и 70 километров соответственно, а максимальная скорость у обоих версий равна 25 километрам в час. Обе модели весят всего 52 килограмма, а колеса вращает электромотор, установленный сзади.

«Фишкой» мопедов от Xiaomi стали съемные аккумуляторы, которые можно забрать с собой для подзарядки от бытовой электросети. Кроме того, A1 и A1 Pro получили цветной дисплей, навигационную систему с голосовым управлением и камеру 1080p с широкоугольным 130-градусным объективом, которая работает как видеорегистратор.