У Xiaomi появился электроскутер за 30 тысяч рублей

Xiaomi A1 укомплектован аккумулятором емкостью 768 ватт-часов, а A1 Pro – 960 ватт-часов. Запас хода электроскутеров составляет 60 и 70 километров соответственно, а максимальная скорость у обоих версий равна 25 километрам в час. Обе модели весят всего 52 килограмма, а колеса вращает электромотор, установленный сзади.
«Фишкой» мопедов от Xiaomi стали съемные аккумуляторы, которые можно забрать с собой для подзарядки от бытовой электросети. Кроме того, A1 и A1 Pro получили цветной дисплей, навигационную систему с голосовым управлением и камеру 1080p с широкоугольным 130-градусным объективом, которая работает как видеорегистратор.
A1 Pro стоит дороже – от 566 долларов (45 тысяч рублей). В компании предупредили, что в скором времени цена увеличится до 655 долларов (52 тысячи рублей).
Осенью прошлого года Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль. Однако это не собственная разработка бренда, а коллаборация с маркой FAW. Результатом совместной работы двух китайских компаний стала спецверсия кроссовер T77. Предполагалось, что новинка, оснащенная мультимедийной системой от Xiaomi, появится на местном рынке под названием Redmi.