Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров

Цены на обновленный Rio X-Line установлены в диапазоне от 874 900 до 1 124 900 рублей, что на 20 тысяч дороже дореформенной модели.

От обычного Rio модификация X-Line отличается обвесом из некрашеного пластика по кругу, расширенным колесными арками, декором бамперов и решетки радиатора. Кросс-хэтч оснащается бензиновой «четверкой» 1.4 (100 сил и 132 Нм момента) или 1.6 (123 силы и 151 Нм момента), механической или автоматической коробкой передач с шестью ступенями.