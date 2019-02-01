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13:23

Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров

В России появился обновленный вариант хэтчбека

В России начались продажи «вседорожного» хэтчбека Kia Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом. В зависимости от размера колес клиренс вырос на 20-25 миллиметров.
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С базовым 15-дюймовым колесами размерности 185/60 дорожный просвет «ИксЛайна» отныне составляет минимум 190 миллиметров вместо прежних 170 миллиметров. В комплектации Premium с колесами 195/60R16 клиренс насчитывает 195 миллиметров.

Для увеличения дорожного просвета пришлось пересмотреть всю геометрию подвески и подобрать новые компоненты. Тестировали «Рио» с увеличенным клиренсом в Корее и России.

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Цены на обновленный Rio X-Line установлены в диапазоне от 874 900 до 1 124 900 рублей, что на 20 тысяч дороже дореформенной модели.

От обычного Rio модификация X-Line отличается обвесом из некрашеного пластика по кругу, расширенным колесными арками, декором бамперов и решетки радиатора. Кросс-хэтч оснащается бензиновой «четверкой» 1.4 (100 сил и 132 Нм момента) или 1.6 (123 силы и 151 Нм момента), механической или автоматической коробкой передач с шестью ступенями.

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