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12:54

На конкурсе элегантности покажут прототип среднемоторного Corvette с роторным двигателем

Там же могут выставить новый спорткар восьмого поколения

На конкурсе Amelia Island Concours D’Elegance, который пройдет с 8 по 10 марта этого года, покажут оба прототипа среднемоторного Chevrolet Corvette XP987, построенных экспериментальной студией GM в 70-х. Ожидается, что там же General Motors выставит и новый C8, который впервые получил среднемоторную компоновку.

Один из экземпляров XP987 последние 35 лет находится в собственности британца Тома Фальконера. Дизайн прототипа разработан сотрудниками GM, однако его постройкой, которая заняла шесть месяцев, занималось ателье Pininfarina. Автомобиль собран на модифицированном шасси Porsche 914 и изначально оснащался 4,4-литровым роторным двигателем мощностью 180 лошадиных сил и новой автоматической коробкой передач.

Среднемоторная компоновка позволила бы использовать в спорткаре двигатели и трансмиссии, разработанные для более массовых моделей. Поэтому GM так стремилась довести автомобиль до серии.

В 1982 году, после отказа запустить машину в серию, ее попытались уничтожить. Руководство компании посчитало эксперимент неудачным и хотело поскорее забыть о нем. Фальконер убедил тогдашнего главу центра дизайна отдать автомобиль ему, но без двигателя и трансмиссии. Позднее, в 1997 году, Фальконеру удалось установить на прототип «маздовский» роторный агрегат 13B и совместить его с автоматической коробкой Cadillac. Однако на выставке Amelia Island Concours D’Elegance автомобиль покажут с оригинальным двигателем 1973 года.

Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые показали дилерам марки в апреле прошлого года. По предварительной информации, гамма двигателей среднемоторного спорткара будет состоится из атмосферных и турбированных «восьмерок», а также гибридной силовой установки, мощность который составит около 1000 лошадиных сил.

Источник: Corvette Online
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