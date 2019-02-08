На конкурсе элегантности покажут прототип среднемоторного Corvette с роторным двигателем

Один из экземпляров XP987 последние 35 лет находится в собственности британца Тома Фальконера. Дизайн прототипа разработан сотрудниками GM, однако его постройкой, которая заняла шесть месяцев, занималось ателье Pininfarina. Автомобиль собран на модифицированном шасси Porsche 914 и изначально оснащался 4,4-литровым роторным двигателем мощностью 180 лошадиных сил и новой автоматической коробкой передач.
В 1982 году, после отказа запустить машину в серию, ее попытались уничтожить. Руководство компании посчитало эксперимент неудачным и хотело поскорее забыть о нем. Фальконер убедил тогдашнего главу центра дизайна отдать автомобиль ему, но без двигателя и трансмиссии. Позднее, в 1997 году, Фальконеру удалось установить на прототип «маздовский» роторный агрегат 13B и совместить его с автоматической коробкой Cadillac. Однако на выставке Amelia Island Concours D’Elegance автомобиль покажут с оригинальным двигателем 1973 года.
Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые показали дилерам марки в апреле прошлого года. По предварительной информации, гамма двигателей среднемоторного спорткара будет состоится из атмосферных и турбированных «восьмерок», а также гибридной силовой установки, мощность который составит около 1000 лошадиных сил.