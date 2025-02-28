Представлен обновленный Xpeng G6

Кроссовер Xpeng G6, представленный в 2023 году, пережил небольшой рестайлинг. Опознать обновленную модель можно по сплошной светодиодной полосе на передке и видоизмененной корме с дополнительным спойлером, который не только улучшает аэродинамику, но и влияет на эстетику всей задней части, что, несомненно, понравится молодой аудитории. Ещё им по вкусу придется созданный специально для G6 глубокий черный цвет кузова, особенно в сочетании с черными колесами, тормозными суппортами и обвесом.