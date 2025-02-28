Представлен обновленный Xpeng G6

Представлен обновленный Xpeng G6Кроссовер изменился на 34 процента
Кроссовер Xpeng G6, представленный в 2023 году, пережил небольшой рестайлинг. Опознать обновленную модель можно по сплошной светодиодной полосе на передке и видоизмененной корме с дополнительным спойлером, который не только улучшает аэродинамику, но и влияет на эстетику всей задней части, что, несомненно, понравится молодой аудитории. Ещё им по вкусу придется созданный специально для G6 глубокий черный цвет кузова, особенно в сочетании с черными колесами, тормозными суппортами и обвесом.
Салон G6 стал визуально и тактильно более приятным. Обновлены дисплеи (приборка, центральный + цифровое салонное зеркало) и фоновая подсветка, под которую пришлось переделать переднюю панель и дверные карты. Сиденья обзавелись новым эргономичным профилем, причем передние, помимо вентиляции и подогрева, оснащены функцией точечного массажа, а задние имеют электрорегулировки и позволяют менять наклон спинки в диапазоне 27°—38,4°. Другое приобретение G6 — автопилот Turing AI Intelligent Driving, использующий собственный 40-ядерный чип Xpeng и нейросеть Canghai (Цанхай).
Утверждается, что кроссовер обновлен на 34% и в общей сложности получил 81 изменение. Помимо прочего, это ещё и новая 800-вольтовая батарея с зарядкой 5C. В гамме останутся заднеприводный вариант с электромотором мощностью 296 лошадиных сил и, вероятно, двухмоторная версия, развивающая 487 сил. Запас хода в зависимости от емкости аккумулятора будет варьироваться от 600 до 725 километров по китайскому циклу CLTC. Цены пока не объявлены. Дорестайлинговый Xpeng G6 стоит от 199 900 юаней.